Apple libera iOS 26.1, iPadOS 26.1, macOS 26.1, watchOS 26.1, tvOS 26.1 e visionOS 26.1

A Apple liberou hoje, oficialmente, as primeiras grandes atualizações das versões 26 dos seus sistemas operacionais, o que inclui o iOS 26.1 (compilação 23B85 ), iPadOS 26.1 (idem), macOS Tahoe 26.1 ( 25B78 ), watchOS 26.1 ( 23S37 ), tvOS 26.1 ( 23J582 ), Software do HomePod 26.1 (idem) e visionOS 26.1 ( 23N49 ).

Estão disponíveis, ainda, o macOS Sequoia 15.7.2 ( 24G325 ) e o macOS Sonoma 14.8.2 ( 23J126 ) para dispositivos que estão em sistemas mais antigos. Já desenvolvedores estão recebendo o Xcode 26.1 ( 17B55 ).

Como de costume, essas primeiras grandes atualizações dos sistemas trazem novos recursos — mas o foco está em melhorias e otimizações, as quais recapitularemos neste artigo!

Vídeo com as principais novidades

iOS 26.1 e iPadOS 26.1

Expansão da Apple Intelligence

O conjunto de recursos de inteligência artificial da Apple está agora disponível também em chinês (tradicional), dinamarquês, holandês, norueguês, português (Portugal), sueco, turco e vietnamita.

We’re so excited that Apple Intelligence is rolling out to eight new languages today, unlocking new ways for users to communicate, tap into their creativity, and get things done effortlessly. — Greg Joswiak (@gregjoz) November 3, 2025

Já a Tradução ao Vivo (Live Translation), que é alimentada pela Apple Intelligence, suporta agora também o chinês (tradicional e simplificado), o coreano, o italiano e o japonês.

Mais personalização para o Liquid Glass

Tanto elogiada quanto odiada, a aparência do Liquid Glass se manteve desde a sua introdução. Agora, a nova linguagem de design conta com duas opções de aparência: Clara (Clear) e Tingido (Tinted).

Enquanto a primeira revela mais o conteúdo por trás de menus, botões e janelas, a segunda aumenta a opacidade e o contraste, facilitando a legibilidade.

Personalização na Tela Bloqueada

Agora finalmente é possível desativar o gesto para ativar a câmera ao deslizar para a esquerda na Tela Bloqueada — embora, vale notar, ele ainda venha ativado por padrão no sistema.

Provavelmente a nova opção serve para evitar ativações acidentais, aliada ao fato de que o Controle da Câmera (Camera Control) dos iPhones mais recentes já cumpre esse papel muito bem — sem falar no botão/atalho que muitos utilizam na própria Tela Bloqueada.

Mais opções para encaminhamento de notificações

O novo recurso de encaminhamento de notificações, que viabiliza o envio de notificações de apps no iPhone para smartwatches de terceiros, ganhou mais opções de configurações:

Escolher quais apps podem enviar notificações para o seu acessório;

Habilitar o encaminhamento de notificações;

Permitir em todos os apps;

Negar em todos os apps.

Novidades na Captura Local (Local Capture)

Localizada na seção “Geral” dos Ajustes (Settings), uma nova opção permite selecionar um local para download ou ativar um toggle para capturar apenas o áudio.

Tanto no iOS 26.1 quanto no iPadOS 26.1, o controle de captura local na Central de Controle inclui agora um controle de ganho para microfones USB conectados.



Outras novidades

O app Telefone (Phone) agora conta com o efeito do Liquid Glass também nos números do teclado;

O Apple Music tem um novo gesto para passar pelas músicas, bastando deslizar o dedo no reprodutor minimizado para alternar entre elas;

A barra de guias inferior do Safari agora está mais larga e com menos preenchimento nas bordas;

Um novo framework permite que aplicativos de terceiros façam backups de fotos de forma confiável e em segundo plano;

Agora é possível desativar o feedback háptico quando uma chamada é conectada ou interrompida;

Acompanhando a mudança de nome recente do streaming Apple TV, o app Apple TV ganhou um novo ícone colorido;

Agora é possível criar treinos personalizados no app Fitness, com opções para selecionar o tipo de treino, as calorias ativas estimadas, o esforço, a duração e o horário de início;

Uma nova opção de acessibilidade permite tornar certos itens no sistema acessíveis com um único toque (e não um gesto de deslizar);

O Slide Over está de volta com o iPadOS 26.1, mas com suporte a apenas um aplicativo por vez;

No app Relógio (Clock), o botão “Parar” foi substituído por um novo gesto deslizante que dificulta o cancelamento acidental de um alarme/timer;

Os títulos dos cabeçalhos dentro do aplicativo Ajustes agora estão alinhados à esquerda;

O aplicativo Apple Vision Pro (que passa a também fazer parte do iPadOS) agora exibe um modelo 3D para representar seu dispositivo;

O sistema de Proteção Rápida agora se chama Melhorias de Segurança em Segundo Plano (Background Security Improvements) e conta com um novo menu nos ajustes de Privacidade e Segurança;

O Liquid Glass está sendo melhorado/implementado em outras partes do sistema, como em alguns menus contextuais e no seletor de relógio da Tela Bloqueada;

Na seção “Tela e Tamanho do Texto”, nos ajustes de “Acessibilidade”, uma nova opção “Exibir Bordas” adiciona uma borda a todos os botões.

Confira as novidades dos dois sistemas nos changelogs oficiais abaixo:

Notas de liberação do iOS 26.1 Esta atualização inclui os seguintes recursos e melhorias: O ajuste Liquid Glass oferece a opção de escolher entre a aparência transparente padrão ou uma nova aparência que aumenta a opacidade dos elementos dos apps e das notificações na Tela Bloqueada.

A Tradução ao Vivo com os AirPods agora é compatível com chinês (simplificado e tradicional), japonês, coreano e italiano.

Com o gesto de deslizar no Minirreprodutor do Apple Music, é possível passar para a faixa seguinte ou anterior.

Compatibilidade do AutoMix do Apple Music com o AirPlay.

O controle de ganho está disponível para microfones USB externos nas gravações com captura local.

Os arquivos de captura local podem ser salvos em um local específico.

Possibilidade de registrar manualmente os exercícios direto no app Fitness.

Novo ajuste para ativar ou desativar a abertura da Câmera ao passar o dedo na Tela Bloqueada.

Aprimoramento da qualidade de áudio do FaceTime em condições de largura de banda baixa.

A Segurança de Comunicação e os filtros de conteúdo da web que limitam sites com conteúdo adulto agora estão ativados por padrão nas contas existentes de crianças entre 13 e 17 anos (a idade varia de acordo com o país ou região). Notas de liberação do iPadOS 26.1 Slide Over Com o Slide Over, você pode manter uma janela sobre as outras e ocultá-la facilmente quando não estiver em uso.

As janelas do Slide Over são redimensionáveis, portanto você pode escolher o tamanho e a proporção que preferir. Captura local O controle de ganho está disponível para microfones USB externos

nas gravações com captura local.

nas gravações com captura local. Você pode escolher onde os arquivos de captura local são salvos. Esta atualização inclui os seguintes recursos e melhorias: O ajuste Liquid Glass oferece a opção de escolher entre a aparência transparente padrão ou uma nova aparência que aumenta a opacidade dos elementos dos apps e das notificações na Tela Bloqueada.

Com o gesto de deslizar no Minirreprodutor do Apple Music, é possível passar para a faixa seguinte ou anterior.

Compatibilidade do AutoMix do Apple Music com o AirPlay.

Novo ajuste para ativar ou desativar a abertura da Câmera ao passar o dedo na Tela Bloqueada.

Aprimoramento da qualidade de áudio do FaceTime em condições de largura de banda baixa.

A Segurança de Comunicação e os filtros de conteúdo da web que limitam sites com conteúdo adulto agora estão ativados por padrão nas contas existentes de crianças entre 13 e 17 anos (a idade varia de acordo com o país ou região).

Eis também os links diretos para download das novas versões:

As correções de segurança do iOS 26.1 e do iPadOS 26.1 também podem ser conferidas nessa página.

macOS Tahoe 26.1

Além de algumas das novidades supracitadas para o iOS/iPadOS (como a alteração no ícone do app Apple TV e a possibilidade de escolher entre dois visuais para o Liquid Glass), o macOS 26.1 também traz outros incrementos.

Entre elas, estão o suporte ao AutoMix do Apple Music durante sessões do AirPlay e uma qualidade de áudio no FaceTime melhorada em condições de baixa largura de banda.

Além disso, a Apple diz que a Segurança de Comunicação e filtros de conteúdo da web para limitar sites adultos agora são ativados por padrão para contas infantis (entre os 13 e 17 anos) existentes.

Confira o changelog completo do sistema logo abaixo:

Notas de liberação do macOS 26.1 Esta atualização inclui uma nova opção mais opaca para o Liquid Glass, além de outros recursos, correções de erros e atualizações de segurança para o Mac. Esta atualização inclui os seguintes recursos e melhorias: O ajuste Liquid Glass oferece a opção de escolher entre o visual transparente padrão ou um novo visual com tonalidade, que aumenta a opacidade do material em apps e notificações na Tela Bloqueada.

Suporte ao AutoMix do Apple Music via AirPlay.

Qualidade de áudio do FaceTime aprimorada em condições de baixa largura de banda.

Segurança de Comunicação e filtros de conteúdo da Web para limitar sites adultos ativados por padrão para contas infantis existentes de 13 a 17 anos (a idade varia conforme o país ou região).

A Apple detalha as correções de segurança do macOS 26.1 nessa página.

watchOS 26.1

O watchOS 26.1 chega apenas com correções de bugs e melhorias menores.

Confira o changelog do update:

Notas de liberação do watchOS 26.1 Esta atualização inclui melhorias e correções de erros.

As correções de segurança da atualização podem ser conferidas nessa página.

visionOS 26.1

A exemplo do watchOS, o visionOS 26.1 teve como foco correções de bugs e melhorias, mas ganhou novidades como novas experiências espaciais e a possibilidade de ativar o AirPlay no aplicativo Apple Vision Pro para visualizar experiências do headset.

Além disso, vídeos na Spatial Gallery agora mostram controles de reprodução e o seu tamanho quando em visualização imersiva.

Eis o changelog completo:

Notas de liberação do visionOS 26.1 Esta versão inclui melhorias e correções de bugs, incluindo a expansão do app Apple Vision Pro para iPad e atualizações na Galeria Espacial. Descubra novos conteúdos, experiências espaciais e acesse rapidamente informações sobre seu dispositivo usando o app Apple Vision Pro para iPad ao atualizar para o iPadOS 26.1.

O app Apple Vision Pro no iPhone e iPad agora permite ativar o AirPlay para visualizar experiências do Apple Vision Pro.

Os vídeos na Galeria Espacial exibirão controles de reprodução e duração do vídeo enquanto estiverem na visualização imersiva.

Todas as correções de segurança do visionOS 26.1 podem ser conferidas nessa página.

tvOS 26.1 e Software do HomePod 26.1

Como no watchOS 26.1, o tvOS 26.1 e o Software do HomePod 26.1 também não ganharam updates relevantes, apenas correções de bugs e melhorias.

Confira seus respectivos changelogs:

As correções de segurança podem ser conferidas nessa página.

Veremos se os updates de hoje aprimoram a experiência de usuários com os novos sistemas — após diversas reclamações sobre lentidão, bugs e drenagem da bateria.

Bons updates! 📲