Apple Pay: cartões do Banco Genial, BePay Empresas e Bitybank já são suportados

A Maçã atualizou recentemente sua página com os bancos participantes do Apple Pay para sinalizar a adição de algumas novas instituições no Brasil.

Publicidade

Conforme apuração do MacMagazine, as novidades incluem o Banco Genial, o BePay Empresas e o Bitybank, cujos cartões já podem ser adicionados ao serviço de pagamento da empresa.

O Bando Genial já divulgou um vídeo-tutorial de como adicionar um cartão ao Apple Pay:

No caso do BePay Empresas, a adição inclui os cartões globais corporativos:

Por fim, o Bitybank anunciou o suporte junto a uma promoção de cashback de lançamento, cujo regulamento está disponível nessa página.

Também recentemente, empresas como Ticket e Alelo disponibilizaram suporte ao Apple Pay, como informamos por aqui.

É possível conferir nosso guia com todos os cartões aceitos pelo Apple Pay no Brasil nessa página. Também temos um tutorial mostrando como adicionar um cartão ao serviço aqui.