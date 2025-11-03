Navegue

Apple Pay: cartões do Banco Genial, BePay Empresas e Bitybank já são suportados

Luiz Gustavo Ribeiro
03/11/2025 • 17:20

A Maçã atualizou recentemente sua página com os bancos participantes do Apple Pay para sinalizar a adição de algumas novas instituições no Brasil.

Conforme apuração do MacMagazine, as novidades incluem o Banco Genial, o BePay Empresas e o Bitybank, cujos cartões já podem ser adicionados ao serviço de pagamento da empresa.

O Bando Genial já divulgou um vídeo-tutorial de como adicionar um cartão ao Apple Pay:

YouTube video

No caso do BePay Empresas, a adição inclui os cartões globais corporativos:

Por fim, o Bitybank anunciou o suporte junto a uma promoção de cashback de lançamento, cujo regulamento está disponível nessa página.

Também recentemente, empresas como Ticket e Alelo disponibilizaram suporte ao Apple Pay, como informamos por aqui.

É possível conferir nosso guia com todos os cartões aceitos pelo Apple Pay no Brasil nessa página. Também temos um tutorial mostrando como adicionar um cartão ao serviço aqui.

Luiz Gustavo Ribeiro
Formado em Jornalismo pela Universidade Federal de Uberlândia (UFU), amante da comunicação, da tecnologia — em especial dos produtos da Apple — e da cultura pop. Não desgruda do iPhone e do MacBook Pro.
