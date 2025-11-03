Apple TV divulga trailer de “Adrift”, podcast original que conta a história da família Robertson

O Apple TV divulgou hoje o trailer de “Adrift”, novo podcast original da Maçã que estreará no dia 10 de novembro de 2025. A série de oito episódios narra a história real dos Robertsons, uma jovem família britânica que vendeu tudo o que tinha para realizar o sonho de dar a volta ao mundo de barco e que precisou lutar por sua sobrevivência no meio do oceano Pacífico.

Com áudio imersivo, relatos em primeira pessoa e entrevistas exclusivas, o podcast leva o público para dentro da experiência dos pais Dougal e Lyn Robertson e dos filhos Douglas, Anne e os gêmeos de 12 anos Sandy e Neil, quando um desastre os deixou à deriva, sem rádio, com poucos mantimentos e cercado por tubarões.

Apresentado pela jornalista premiada Becky Milligan, “Adrift” combina trilha sonora original e design de som cinematográfico desenvolvido em parceria com marinheiros e especialistas de gravação ao redor do mundo, recriando a versão mais completa já contada da história dos Robertsons.

A produção é o terceiro podcast original da Apple criado em parceria com a Blanchard House, também responsável por séries como “Extrasensory” e “The Pirate of Prague”

Assinantes do Apple TV poderão conectar suas contas ao Apple Podcasts e ouvir todos os episódios a partir da data de estreia. Já os demais usuários terão acesso inicial aos três primeiros episódios, com lançamentos semanais até o dia 15 de dezembro.

O Apple TV está disponível no aplicativo Apple TV em mais de 100 países e regiões, seja em iPhones, iPads, Apple TVs, Macs, dispositivos Android, smart TVs ou online — além também estar em aparelhos como Roku, Amazon Fire TV, Chromecast com Google TV, consoles PlayStation e Xbox. O serviço custa R$29,90 por mês, com um período de teste gratuito de 7 dias. Por tempo limitado, quem comprar e ativar um novo iPhone, iPad, Apple TV ou Mac ganha 3 meses de Apple TV+. Ele também faz parte do pacote de assinaturas da empresa, o Apple One.

