Apple TV estreia nova vinheta com música composta por FINNEAS

A Apple apresentou oficialmente a nova vinheta do Apple TV, que marca o início de uma fase de rebranding do serviço de streaming — agora sem o símbolo “+” no nome. O conteúdo agora traz um logotipo multicolorido animado e uma trilha sonora original criada por FINNEAS, artista vencedor do Oscar e do Grammy.

Em entrevista à Variety, o compositor disse que a peça foi concebida como um “mnemônico” (ou assinatura de marca), representada por uma curta sequência musical que antecederá todos os filmes e séries originais da Maçã. FINNEAS explicou que buscou criar algo “efetivo e memorável em poucos segundos”, comparando o efeito que o som causa à uma “mordida de gengibre entre os sushis”.

This is just the beginning.



Music composed by FINNEAS. pic.twitter.com/DV8d2eK0B3 — Apple TV (@AppleTV) November 3, 2025 Isso é só o começo.

Música composta por FINNEAS.

O compositor desenvolveu três versões do tema: uma principal de cinco segundos, usada antes dos episódios; uma de um segundo, pensada para trailers e prévias; e uma versão estendida de 12 segundos, que será exibida em salas de cinema antes dos filmes do Apple Studios.

Ainda segundo a revista, FINNEAS criou o som no próprio estúdio caseiro, utilizando piano acústico, metais e elementos processados, como sons metálicos invertidos e sintetizadores com variação de pitch, para compor um resultado minimalista, mas com profundidade e mistério.

View this post on Instagram Criei o novo mnemônico para o Apple TV.

Nunca imaginei que faria algo assim, mas estou muito honrado e realmente adorei trabalhar nisso. Espero que essa curtinha música transmita tudo o que eu amo na Apple — eles criam ferramentas incríveis. Tenho muita sorte de poder usá-las.

O chefe de música da Apple, David Taylor, afirmou que FINNEAS foi a escolha ideal por sua “relação autêntica com a marca”, lembrando a parceria anterior do artista na trilha de “Disclaimer”, minissérie original da gigante de Cupertino. Taylor ainda descreveu o resultado como “cinemático e mágico”.

A nova vinheta acompanha o rebranding do serviço, que passa a se chamar apenas Apple TV. A atualização traz também um novo ícone colorido no iOS 26.1.

FINNEAS ainda destacou que o iMac e o Logic Pro foram fundamentais em seu início de carreira. Segundo ele, “a Apple cria ferramentas bonitas, e este trabalho foi uma forma de retribuir algo à marca que me ajudou a ser criativo”.

O Apple TV está disponível no aplicativo Apple TV em mais de 100 países e regiões, seja em iPhones, iPads, Apple TVs, Macs, dispositivos Android, smart TVs ou online — além também estar em aparelhos como Roku, Amazon Fire TV, Chromecast com Google TV, consoles PlayStation e Xbox. O serviço custa R$29,90 por mês, com um período de teste gratuito de 7 dias. Por tempo limitado, quem comprar e ativar um novo iPhone, iPad, Apple TV ou Mac ganha 3 meses de Apple TV+. Ele também faz parte do pacote de assinaturas da empresa, o Apple One.

