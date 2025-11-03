Navegue

Leitura de 2 minuto

Chrome ganha preenchimento automático aprimorado e prepara alerta para sites sem HTTPS em 2026

Bruno S. Gentile
03/11/2025 • 16:41

O Google anunciou duas atualizações significativas para o Chrome, voltadas à segurança e conveniência dos usuários.

O navegador passa a oferecer um preenchimento automático aprimorado, capaz de incluir dados como passaporte, carteira de motorista e informações de veículos, enquanto prepara a introdução de um alerta para sites sem HTTPS, que será ativado por padrão a partir de outubro de 2026.

Preenchimento automático

No caso do preenchimento automático, o navegador agora pode preencher automaticamente documentos pessoais e dados de registro de veículos em formulários online, além dos tradicionais endereços, senhas e informações de pagamento. A função utiliza criptografia e exige confirmação do usuário antes de inserir dados salvos, garantindo controle total sobre o uso das informações.

Segundo a gigante de Mountain View, o recurso foi aprimorado para interpretar formulários complexos e formatos variados, reduzindo erros em páginas governamentais e de serviços.

Alerta para sites sem HTTPS

Paralelamente, o Chrome começará a alertar usuários que acessarem sites sem o protocolo HTTPS. A partir da versão 154, prevista para outubro de 2026, o navegador passará a exibir uma mensagem de confirmação antes do primeiro acesso a páginas públicas sem conexão segura.

O recurso faz parte da configuração “Usar sempre conexão segura”, que força tentativas automáticas de verificação de navegação via HTTPS e só carregará sites HTTP mediante autorização explícita.

Divulgação/Google

A mudança, segundo a companhia, tem como objetivo eliminar riscos de sequestros de navegação e exploração de vulnerabilidades ainda existentes em conexões não criptografias. O novo comportamento será ativado primeiro para usuários do Navegação Segura Aprimorada, a partir do Chrome 147, em abril de 2026, e depois se tornará padrão global.

O uso de HTTPS representa hoje entre 95% e 99% das navegações no Chrome, mas o navegador ainda encontra brechas em sites que redirecionam de HTTP para HTTPS sem aviso.

Divulgação/Google

O preenchimento automático aprimorado já está disponível globalmente no desktop em todas as línguas, e deverá ser expandido para novos tipos de dados nos próximos meses. Já o alerta para navegações sem protocolo HTTPS, como dito, passará a ser exibido para todos os usuários a partir de outubro de 2026 (também no desktop).

Bruno S. Gentile
Bacharel em Direito e pós-graduado em Jornalismo e Comunicação, sempre amei escrever — das viscerais desilusões adolescentes às séries documentais em podcasts. Tudo, claro, nas Notas do iPhone ou no Pages do MacBook, enquanto o Apple Watch monitora se meu coração não se empolga demais e o iPad toca um vídeo ao fundo.
