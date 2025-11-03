Como colocar um áudio como toque do iPhone no iOS 26

Se você acompanha o mundo Apple há alguns anos, deve saber que havia uma gambiarra que usava o GarageBand (da própria empresa) para colocar um som como ringtone no iPhone.
Pois isso mudou radicalmente com a liberação do iOS 26. A partir de agora, é possível colocar qualquer arquivo do tipo MP3 ou M4A que tenha menos de 30 segundos em um ringtone para ser usado no seu telefone.
Veja como fazer! 🎶
- Depois de ter feito o download do arquivo via app Arquivos (Files), localize-o e abra-o no seu iPhone ou iPad.
- Toque em cima dele, para que ele seja aberto em tela cheia.
- Vá até o botão de compartilhamento (no canto inferior esquerdo).
- Deslize o dedo de baixo para cima e escolha “Usar como Toque”.
Com isso, você será levado até a área de Ringtone dos Ajustes (Settings), para ver ele aplicado como o seu toque atual.
