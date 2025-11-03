Navegue

chainarong06 / Shutterstock.com
Homem usando um iPhone

Como colocar um áudio como toque do iPhone no iOS 26

Pedro Henrique Nunes
03/11/2025 • 07:30
Leitura de 1 minuto

Se você acompanha o mundo Apple há alguns anos, deve saber que havia uma gambiarra que usava o GarageBand (da própria empresa) para colocar um som como ringtone no iPhone.

Publicidade

Pois isso mudou radicalmente com a liberação do iOS 26. A partir de agora, é possível colocar qualquer arquivo do tipo MP3 ou M4A que tenha menos de 30 segundos em um ringtone para ser usado no seu telefone.

Veja como fazer! 🎶

  1. Depois de ter feito o download do arquivo via app Arquivos (Files), localize-o e abra-o no seu iPhone ou iPad.
  2. Toque em cima dele, para que ele seja aberto em tela cheia.
  3. Vá até o botão de compartilhamento (no canto inferior esquerdo).
  4. Deslize o dedo de baixo para cima e escolha “Usar como Toque”.

Com isso, você será levado até a área de Ringtone dos Ajustes (Settings), para ver ele aplicado como o seu toque atual.

via MacRumors

Pedro Henrique Nunes
Gaúcho e jornalista, é um amante da Apple desde antes do primeiro iPhone. Foi somente em 2007 quando passou a ter contato com a marca, com iPod nano de terceira geração. Já teve Android, mas hoje só usa o ecossistema Apple.
