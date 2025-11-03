★ Como recuperar dados de um disco rígido externo em um Mac?

Você já pegou seu confiável disco rígido externo e descobriu que seus arquivos preciosos desapareceram? Fotos das suas férias inesquecíveis, aquele documento importante do trabalho, toda a sua biblioteca de músicas… tudo sumiu!

Não entre em pânico, usuários de Mac! A perda de dados acontece, mas não precisa ser permanente. É aí que o Stellar Data Recovery para Mac vem em seu socorro como um super-herói digital, salvando os seus arquivos perdidos do esquecimento.

Entendendo os problemas com discos rígidos externos

Os discos rígidos externos são ótimos para armazenamento, mas não são imunes a falhas. Exclusão acidental, erros de formatação, quedas de energia e até mesmo danos físicos podem levar à perda de dados.

No entanto, antes de se resignar à perda digital, você deve saber o seguinte: muitas vezes, os dados perdidos não estão realmente perdidos. Eles estão simplesmente ocultos ou marcados como inacessíveis. É aí que entra a magia da recuperação de dados!

Use backups de armazenamento em nuvem para melhorar a recuperação de dados

Se você perdeu dados em seu disco rígido externo, também vale a pena verificar se você tem backups armazenados na nuvem. Muitos usuários optam por soluções de armazenamento em nuvem, como Google Drive, iCloud ou Dropbox, para armazenar seus arquivos importantes com segurança.

Ao acessar a sua conta de armazenamento em nuvem, você poderá recuperar alguns ou todos os seus dados perdidos sem ter que depender exclusivamente da recuperação de dados local. Faça login facilmente no site do seu provedor de armazenamento em nuvem ou use o aplicativo dedicado para acessar seus arquivos e baixá-los para o seu Mac.

Isso pode servir como uma proteção adicional contra perda de dados, garantindo que seus arquivos valiosos estejam sempre ao seu alcance, mesmo em caso de falha de hardware ou exclusão acidental.

Conheça o seu herói da recuperação de dados: Stellar Data Recovery para Mac

O Stellar Data Recovery não é um software comum. É uma ferramenta poderosa, mas fácil de usar, projetada especificamente para Macs.

Pense nele como um detetive de dados que rastreia até mesmo os arquivos mais escondidos em seu disco rígido externo. Aqui estão as razões pelas quais ele é a melhor escolha:

Recupera uma grande variedade de arquivos : documentos, fotos, vídeos, músicas, emails… o Stellar encontra tudo!

: documentos, fotos, vídeos, músicas, emails… o Stellar encontra tudo! Funciona com todas as marcas de discos rígidos externos : Seagate, WD, Toshiba ou outra marca; o Stellar entende a linguagem deles.

: Seagate, WD, Toshiba ou outra marca; o Stellar entende a linguagem deles. Interface de usuário intuitiva : não é necessário ter conhecimento técnico! O software o orienta passo a passo pelo processo de recuperação de dados.

: não é necessário ter conhecimento técnico! O software o orienta passo a passo pelo processo de recuperação de dados. Visualização antes da recuperação de dados : veja o que você está recuperando antes de tomar a sua decisão final. Chega de arquivos misteriosos!

: veja o que você está recuperando antes de tomar a sua decisão final. Chega de arquivos misteriosos! Seguro e protegido : o Stellar atribui grande importância à proteção e segurança dos dados durante todo o processo.

: o Stellar atribui grande importância à proteção e segurança dos dados durante todo o processo. Recuperação para uma unidade diferente: não recupere os dados para o mesmo disco rígido externo onde foram perdidos. Escolha uma unidade ou partição diferente para evitar sobrescrever os arquivos recuperados.

Pronto para recuperar seus arquivos perdidos? Veja como!

Recuperar dados com o Stellar é muito fácil:

Baixe e instale: baixe sua cópia gratuita do Stellar Data Recovery para Mac no site. Inicie e selecione o modo: abra o software e selecione o modo “Recuperar dados”. Selecione seu disco rígido externo: informe ao Stellar de qual unidade externa você deseja recuperar os dados. Digitalize e pesquise: deixe o Stellar fazer o seu trabalho, digitalizando a unidade em busca de arquivos perdidos. Tome um café enquanto o programa faz seu trabalho de detetive!

Observação: se a varredura padrão não produzir resultados, considere usar a opção “Varredura profunda” no Stellar. Essa varredura leva mais tempo, mas pesquisa mais profundamente por arquivos profundamente ocultos ou fragmentados.

Visualize e selecione: dê uma olhada nos arquivos que o Stellar encontrou e selecione aqueles que você deseja recuperar. Recupere os dados: veja seus arquivos perdidos reaparecerem como fantasmas digitais! Escolha um local seguro no seu Mac para salvá-los.

Dicas bônus para um futuro bem-sucedido para o seu disco rígido

O Stellar pode ser o seu salvador em momentos de recuperação de dados, mas prevenir é sempre melhor do que remediar! Aqui estão algumas dicas para manter seu disco rígido externo em boas condições:

Ejetar com segurança : não retire o dispositivo facilmente! Sempre use a função “Ejetar” antes de desconectar sua unidade.

: não retire o dispositivo facilmente! Sempre use a função “Ejetar” antes de desconectar sua unidade. Backups regulares : faça backups regulares dos seus dados importantes em um disco externo (que não seja o que você está usando!) ou em um armazenamento em nuvem.

: faça backups regulares dos seus dados importantes em um disco externo (que não seja o que você está usando!) ou em um armazenamento em nuvem. Evite choques e respingos : manuseie seu disco rígido externo com cuidado. Mantenha-o longe de líquidos e proteja-o de choques e quedas.

: manuseie seu disco rígido externo com cuidado. Mantenha-o longe de líquidos e proteja-o de choques e quedas. Atualize quando necessário: não espere até que o disco falhe completamente. Se ele mostrar sinais de desgaste ou lentidão, considere atualizá-lo.

Conclusão

É isso! Com o Stellar Data Recovery ao seu lado, a perda de dados não precisa ser um pesadelo permanente. Portanto, se você estiver enfrentando a perda de arquivos em seu disco rígido externo, não hesite — baixe o Stellar Data Recovery para Mac hoje mesmo e recupere suas memórias digitais e seu trabalho!

Lembre-se, é importante estar preparado. Portanto, mesmo que você ainda não tenha sofrido perda de dados, baixe o programa — ele é como um extintor digital para emergências!