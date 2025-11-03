Navegue

Foto de Cup of Couple / Pexels
Homem usando um iPhone com um Mac e AirPods em cima da mesa

Como reduzir o intervalo do volume de áudios no iPhone

Pedro Henrique Nunes
03/11/2025 • 08:00
Os iPhones com o iOS 26 instalado ganharam uma nova função voltada para o áudio dos smartphones.

Batizada de Limite de Volume (Reduce Loud Sounds), ela reduz o intervalo do volume de áudios, criando efeitos sonoros mais suaves — mas mantendo os detalhes silenciosos do som original.

Veja como habilitar isso facilmente! 🔊

Abra os Ajustes (Settings) e toque em “Resposta Tátil e Som”.

Depois, ative a chave localizada ao lado de “Limite de Volume”.

NOTA DE TRANSPARÊNCIA: O MacMagazine recebe uma pequena comissão sobre vendas concluídas por meio de links deste post, mas você, como consumidor, não paga nada mais pelos produtos/serviços usando os nossos links de afiliado.

via MacRumors

Pedro Henrique Nunes
Gaúcho e jornalista, é um amante da Apple desde antes do primeiro iPhone. Foi somente em 2007 quando passou a ter contato com a marca, com iPod nano de terceira geração. Já teve Android, mas hoje só usa o ecossistema Apple.
