Como reduzir o intervalo do volume de áudios no iPhone

Os iPhones com o iOS 26 instalado ganharam uma nova função voltada para o áudio dos smartphones.

Batizada de Limite de Volume (Reduce Loud Sounds), ela reduz o intervalo do volume de áudios, criando efeitos sonoros mais suaves — mas mantendo os detalhes silenciosos do som original.

Veja como habilitar isso facilmente! 🔊

Abra os Ajustes (Settings) e toque em “Resposta Tátil e Som”.

Depois, ative a chave localizada ao lado de “Limite de Volume”.

via MacRumors