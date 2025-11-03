Como reduzir o intervalo do volume de áudios no iPhone

Os iPhones com o iOS 26 instalado ganharam uma nova função voltada para o áudio dos smartphones.
Batizada de Limite de Volume (Reduce Loud Sounds), ela reduz o intervalo do volume de áudios, criando efeitos sonoros mais suaves — mas mantendo os detalhes silenciosos do som original.
Veja como habilitar isso facilmente! 🔊
Abra os Ajustes (Settings) e toque em “Resposta Tátil e Som”.
Depois, ative a chave localizada ao lado de “Limite de Volume”.
via MacRumors