Confira a lista dos possíveis lançamentos de hardware da Apple para 2026

Na mais recente edição da newsletter “Power On” (da Bloomberg), o jornalista Mark Gurman nos forneceu um possível panorama atualizado sobre os produtos de hardware que a Apple deverá lançar em 2026 — que será o ano do 50º aniversário da empresa, data comemorada em 1º de abril.

Gurman aposta em “muitas novidades” já para o início do ano, como a já aguardada atualização do iPhone 16e, um novo iPad de entrada (com o chip A18), um novo iPad Air (com o M4), MacBooks Air (com o M5) e MacBooks Pro (com o “M5 Pro” e o “M5 Max”), bem como novos monitores.

Entre os meses de março e abril, a Apple deverá lançar o seu primeiro conjunto de displays voltados à casa inteligente — com uma versão com base de alto-falante e outra projetada para a parede. Eles abrirão caminho para câmeras de segurança residenciais, previstas para o fim do ano.

Mais para o meio do ano, a empresa ainda deverá lançar um novo iPad mini, antes do tradicional evento de setembro, no qual a empresa deverá apresentar ao mundo o seu primeiro smartphone dobrável, o qual chegará para competir com concorrentes já consolidados no mercado.

Além disso, como de tradição, a Maçã deverá apresentar sua nova linha de iPhones e Apple Watches e, quem sabe, até mesmo apresentar uma versão prévia dos óculos inteligentes que está desenvolvendo. Alguns fornecedores já estariam inclusive os produzindo em pequenas quantidades no exterior.

Mais para o fim do ano, a empresa também deverá lançar a primeira grande atualização dos MacBooks Pro desde 2021, os quais deverão contar como principal destaque com uma tela OLED sensível ao toque. O Mac mini e o Mac Studio também deverão ser atualizados, ambos com variantes do chip M5.

Ainda há uma dúvida sobre quando a Maçã lançará versões atualizadas da Apple TV e do HomePod mini, que estão com baixos estoques nas lojas da empresa. Suas versões atualizadas poderão chegar ao mercado tanto ainda no final deste ano quanto no início de 2026.