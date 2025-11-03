Facebook agora permite converter grupos privados em públicos

A Meta anunciou uma mudança nos Grupos do Facebook que possibilita torná-los públicos (caso sejam privados) sem comprometer a privacidade dos membros existentes — permitindo que o alcance dos grupos seja expandido sem a necessidade de criar um novo, do zero.

A alteração na privacidade do grupo pode ser feita na página de configurações do Facebook. Quando um administrador altera o status de um grupo privado para público, todos os outros administradores são notificados da mudança e têm um prazo de três dias para revisar e cancelar a conversão.

A Meta também afirmou que, após a atualização, todo o conteúdo anterior do grupo — incluindo publicações, comentários e reações — ficará visível apenas para os membros que estavam nele antes da conversão, bem como para administradores e moderadores, assim como as listas de membros.

Os membros também são notificados sobre a mudança e receberão um lembrete quando publicarem ou comentarem pela primeira vez no novo estado público do grupo.

Após a conversão para público, novas publicações, comentários e reações ficarão visíveis para qualquer pessoa, como acontece com qualquer outro grupo do tipo. Se os administradores decidirem que ser um grupo público não é a melhor opção, será possível revertê-lo para privado novamente.