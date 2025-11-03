Polícia de Londres acusa Apple de ignorar registros de iPhones roubados

A Polícia Metropolitana de Londres acusou a Apple de falhar em prevenir que iPhones roubados sejam comercializados, embora tenha acesso às ferramentas para tal. As informações são do The Telegraph.
De acordo com as forças de segurança, a gigante de Cupertino simplesmente não usa o National Mobile Phone Register (NMPR) — banco de dados criado com a intenção monitorar esses dispositivos — para bloquear iPhone roubados, embora o acesse diariamente para verificar o status de rede dos dispositivos comercializados.
A capital britânica tem enfrentado uma verdadeira epidemia de roubos de smartphones recentemente, com 80.000 aparelhos surrupiados só no último ano. A Polícia Metropolitana, no entanto, não diz quantos desses dispositivos eram iPhones.
Em resposta, a Apple disse que já introduziu recursos feitos para prevenir roubos, como a Proteção de Dispositivo Roubado (Stolen Device Protection) — declaração que vem pouco tempo depois de a empresa pedir para que as forças de segurança locais foquem no “policiamento tradicional” para combater esse problema.
A gigante de Cupertino, no entanto, deixou aberta a possibilidade de passar a usar o NMPR mais frequentemente para evitar o roubo de iPhones — algo que pode ser feito ao bloquear o IMEI desses aparelhos.
A Apple afirmou que está considerando bloquear o uso do número IMEI de um telefone — um identificador exclusivo de 15 dígitos que permite conectar o aparelho a uma rede móvel estrangeira — assim que o dispositivo for registrado como roubado.
A empresa, no entanto, fez um alerta: segundo ela, esse sistema pode ser abusado por pessoas mal intencionadas, as quais podem fingir serem as donas de um aparelho e registrá-lo como roubado mesmo ele ainda estando com o(a) dono(a) original. Ela também lembrou que bloquear o IMEI não impediria criminosos de desmontar esses iPhones para revender as suas peças.
Além das forças de segurança, operadoras locais também já criticaram a Apple e sua aparente resistência em “brickar” celulares roubados. A fabricante do iPhone, por sua vez, já acusou a Polícia Metropolitana de não fazer o suficiente para prevenir esses roubos.
Recentemente, vale lembrar, um iPhone ajudou, com o auxílio da rede Buscar (Find My), investigadores da Polícia Metropolitana a desmantelar toda uma quadrilha especializada em roubos de celulares em Londres.
