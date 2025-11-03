Navegue

Leitura de 1 minuto

Promoções na App Store: Boxville, Orquestra minúscula, txt.edit – Simple Text Editor e mais!

Marcelo Melo
03/11/2025 • 20:45

Abrindo a primeira semana do mês de novembro com a nossa seleção de promoções na App Store desta segunda-feira!

Boxville, criado pelo pessoal da Triomatica Games, é um jogo que mistura aventura e quebra-cabeça — e nosso destaque do dia.

Visite e explore um mundo desenhado à mão e mergulhe num mundo novo e desafiador de Boxville, uma cidade de caixas cheias de latas velhas, que tem sua tranquilidade e seu cotidiano modificados por inexplicáveis terremotos.

Torne-se o personagem Blue Can, que em uma missão de busca — seu melhor amigo está desaparecido — deverá encarar aventuras, conhecer novos amigos e enfrentar diversos perigos.

Boxville é um premiado jogo de quebra-cabeça de aventura sobre latas sem palavras vivendo na cidade das caixas e desenhando rabiscos em papelão para contar as histórias.

Confira o trailer:

YouTube video

Como você pôde ver, não há palavras no jogo; todos os personagens se comunicam por balões de desenho animado e sua missão envolverá a resolução de dezenas de quebra-cabeças e minijogos.

A propósito, outro título da Triomatica também está em oferta:

Abaixo outros jogos/apps que, juntos, somam mais de R$170 em descontos:

Jogos

Diversão educacional musical.

Jogo de combate espacial.

Jogo de mistério e aventura.

Aplicativos

Editor de texto simples.

Utilitário para impressão e digitalização.

Aproveitem as ofertas e até amanhã! Lembrando que elas são sempre por tempo limitado, então é bom correr. 🏎️

Marcelo Melo
Brasiliense, adora viajar, esportes, games e cinema. Pós-graduado em Administração e Marketing pela FGV, além do trabalho ministra workshops e dá consultoria sobre tecnologia. Desde 2005, quando ganhou o seu primeiro iBook, não largou mais o mundo Apple.
