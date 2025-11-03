Utilitário Dropla melhora a transferência de arquivos entre apps no iPadOS

Arrastar arquivos entre diferentes aplicativos no iPadOS se tornou uma tarefa cada vez mais fácil com os muitos recursos multitarefa e de gerenciamento de janelas que vêm sendo implementados no sistema nos últimos anos — mas convenhamos, essa experiência poderia ser ainda melhor.

O Dropla é um aplicativo independente que visa justamente dar aos usuários uma maior versatilidade na hora de gerenciar arquivos que você deve trocar entre diferentes softwares, funcionando como se fosse uma espécie de área de transferência temporária, mas bem completa.

Isso porque você pode organizá-lo em múltiplos espaços de trabalho (não apenas como uma única área de transferência) — o que permite separar arquivos por diferentes apps, bem como fazer uma espécie de quadro kanban para gerenciar de maneira prática aqueles que já foram ou não utilizados.

Além disso, o Dropla lida de forma inteligente com os arquivos nele presentes, garantindo que eles abram no aplicativo adequado a depender do seu tipo ou extensão — como, por exemplo, abrir um arquivo PDF na Visualização Rápida (Quick Look) ou um aplicativo de email no app Mail.

Disponível na App Store por R$50, o app foi desenvolvido para iPad, mas pode ser utilizado como um aplicativo para iPadOS em Macs com Apple Silicon e no Apple Vision Pro.

