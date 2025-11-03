WhatsApp ganha temas de conversa no Mac e atalho para salvar stickers no iPhone

O WhatsApp segue trabalhando em novidades para aprimorar a experiência de uso da sua plataforma e aproximar as várias versões do seu aplicativo, disponível tanto no iPhone quanto no iPad, no Mac e, em breve, finalmente no Apple Watch.

A seguir, vamos dar uma passada pelas novidades (e um teste) mais recentes do mensageiro, as quais devem tornar a linha que separa essas versões todas um pouco mais “borrada”. Vamos lá?

Temas de conversa no Mac

Há algum tempo, usuários podem escolher temas de conversa no iPhone. Muito além de mudar o papel de parede, esse temas permitem personalizar a cor dos balões de mensagem e até definir visuais independentes para chats específicos.

Como notado pelo WABetaInfo na versão mais recente do WhatsApp para Mac, logo será possível escolher um entre 22 temas distintos para conversas no aplicativo, bem como uma entre 38 opções de cores para balões de conversa. Também será possível ajustar o brilho do plano de fundo para fazer o ajuste fino do contraste das cores.

Para acessar essas opções de personalização, basta ir até Configurações » Conversas ou acessar a tela de dados de uma conversa qualquer. Essas personalizações, porém, não são sincronizadas com outras versões do WhatsApp.

Ainda segundo o WABetaInfo, os temas de conversa estão sendo liberados tanto para usuários da versão estável do mensageiro quanto para testadores, mas é possível que esse segundo grupo os recebam primeiro.

Salvar figurinhas mais facilmente

Desde que foram introduzidas, as figurinhas são um sucesso retumbante no WhatsApp. Com elas, usuários podem expressar suas emoções de maneira ainda precisa do que com os tradicionais emojis — além de compartilhar memes entre si, é claro.

Se você é uma das pessoas que usam e abusam desse recurso, saiba que ficou um pouco mais fácil criar e salvar novos stickers no mensageiro, segundo o WABetaInfo.

Agora, ao editar uma nova figurinha, usuários têm a opção de salvá-la diretamente em sua coleção pessoal. Antes, para tal, era necessário enviar a figurinha primeiro para alguém e só aí salvá-la em sua coleção, o que podia ser um tanto entediante.

Como é possível notar acima, há agora um novo botão logo ao lado do atalho de “enviar” na tela de edição de uma figurinha. Ao tocar nele, o usuário tem a chance de escolher em qual pacote de stickers ele deseja salvar a sua mais nova criação, a qual fica então livre para compartilhamento.

Assim como os temas de conversa no Mac, essa nova opção está sendo liberada tanto para usuários da versão estável do mensageiro quanto para testadores, com usuários da versão beta recebendo-a primeiro.

Busca por nomes de usuário

Em desenvolvimento há mais de um ano, o sistema de nomes de usuário do WhatsApp recebeu recentemente mais um avanço na versão beta do mensageiro.

Isso porque, como descoberto também pelo WABetaInfo, tornou-se possível na versão 25.32.10.70 do app (disponível no TestFlight) buscar por usuários usando os seus respectivos nomes de usuário na ferramenta de pesquisa integrada do mensageiro.

Caso o nome de usuário digitado corresponda a uma conta válida nos sistemas do WhatsApp, a pessoa desejada aparecerá nos resultados. A partir daí, o usuário terá a opção de iniciar uma chamada de voz ou de vídeo com ela.

Como é possível notar na captura de tela acima, ao realizar uma pesquisa, é possível conferir detalhes básicos do contato em questão, como a sua foto de perfil. Isso, no entanto, depende de quais informações sobre o seu perfil o contato em questão escolheu deixar públicas no WhatsApp.

Ainda segundo as informações, só será possível ligar para uma pessoa utilizando esse método se você já tiver iniciado uma conversa com aquele contato ou se a conta digitada ainda não tiver ativado a sua chave de nome de usuário — recurso de segurança que exige uma chave de segurança para as primeiras interações.

O WhatsApp ainda não divulgou uma previsão de lançamento oficial para os nomes de usuário.