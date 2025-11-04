Apple adia fim da antiga arquitetura do app Casa para fevereiro de 2026

A Apple atualizou seu site oficial — mais especificamente a página em que orienta os usuários sobre a atualização para a nova versão do aplicativo Casa (Home) — com uma nova data para o fim do suporte à antiga arquitetura do software.

De acordo com a empresa, esse suporte se encerrará em 10 de fevereiro de 2026 — um prazo um pouco maior que o especificado na sua versão anterior (a página em português do Brasil ainda não foi atualizada), a qual apontava para um encerramento no segundo semestre deste ano.

Com a mudança, o fim do suporte ocorrerá um pouco antes de um momento importante para os sistemas da empresa: a chegada das versões 26.4, que são aguardadas para o mês de março com atualizações da Apple Intelligence.

Especula-se também que seja por volta desse período que a Apple lançará um conjunto de hubs com display para casa inteligente — o que pode justificar essa virada de chave acontecer nesse momento em específico.

via MacRumors