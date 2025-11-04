Como marcar uma mensagem do Correio de Voz como spam [iPhone, iPad e Mac]

Por meio do Correio de Voz (Voicemail), os usuários de iPhones, iPads e Macs podem conferir os recados que foram deixados quando alguém lhe ligou, mas não foi possível atender.

No iOS/iPadOS 26 e macOS Tahoe 26, a Apple está agora permitindo que você relate uma mensagem deixada como spam — assim, ela será enviada para a Apple e apagada de todos os seus dispositivos logados com a mesma Conta Apple.

Veja como fazer! 📞

Com o app Telefone (Phone) aberto, abra a seção de Correio de Voz, usando a aba dedicada ou indo até o botão com três risquinhos (a depender do layout que você estiver usando).

Toque/clique em cima da mensagem desejada, selecione “Relatar Spam” e confirme em “Relatar Spam e Apagar” ou apenas “Relatar Spam”, caso por algum motivo queira mantê-la.