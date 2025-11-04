Como usar o SharePlay com o YouTube [iPhone e iPad]

O SharePlay é um recurso muito útil para quem quer curtir um conteúdo com outro usuário — mesmo que ele esteja do outro lado do mundo.

Publicidade

Por meio de uma chamada no FaceTime ou no Mensagens, é possível assistir a um filme, ouvir uma música ou outros conteúdos do tipo. Tudo isso de uma forma sincronizada entre os aparelhos dos participantes da sessão.

Neste artigo, ensinaremos como utilizar essa função usando o YouTube, o serviço mais popular de hospedagem/compartilhamento de vídeos. Veja só! 📺

Antes de mais nada, certifique-se de que está usando um iPhone ou iPad com a sua conta pessoal do Google logada. Também será necessário ser um assinante do YouTube Premium para iniciar a sessão do SharePlay, mas felizmente os outros participantes não precisam dela.

Primeiro método

Inicie uma chamada do FaceTime normalmente para os contatos. Toque no botão com três pontinhos, no canto inferior esquerdo, em “SharePlay” e em “YouTube”.

Publicidade

Reproduza o vídeo que quer assistir. Após isso, confirme se quer assistir ao vídeo com todas as pessoas presentes na chamada.

Segundo método

Com o app do YouTube aberto, comece a reproduzir um vídeo. Toque em “Compartilhar”, em “Mais” (no final da lista de apps) e no “SharePlay”, na parte superior da tela.

Em seguida, escolha os participantes da sessão para enviar um convite.