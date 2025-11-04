Como usar o SharePlay diretamente pelo app Telefone [iPhone e iPad]

O SharePlay possibilita que você assista a conteúdos como filmes e séries com outros usuários de dispositivos da Apple via chamada de vídeo do FaceTime ou então em uma conversa no iMessage — isso tudo junto aos seus amigos e/ou familiares.

Com o iOS/iPadOS 26, tornou-se possível utilizar esse recurso de uma forma ainda mais fácil, diretamente pelo aplicativo Telefone (Phone).

Veja como fazer! 📞

Abra o app Telefone; Faça uma ligação normalmente para a outra pessoa que também tenha um iPhone ou iPad; Quando ela atender, vá até os três pontinhos, no canto inferior esquerdo; Escolha “SharePlay”; Selecione o aplicativo pelo qual deseja usar o recurso e siga os próximos passos.

Assim, o conteúdo começará a ser reproduzido ao mesmo tempo para todos na ligação que tenham acesso a ele.

via iDownloadBlog