Como usar o SharePlay diretamente pelo app Telefone [iPhone e iPad]

Pedro Henrique Nunes
04/11/2025 • 07:30
O SharePlay possibilita que você assista a conteúdos como filmes e séries com outros usuários de dispositivos da Apple via chamada de vídeo do FaceTime ou então em uma conversa no iMessage — isso tudo junto aos seus amigos e/ou familiares.

Com o iOS/iPadOS 26, tornou-se possível utilizar esse recurso de uma forma ainda mais fácil, diretamente pelo aplicativo Telefone (Phone).

Veja como fazer! 📞

  1. Abra o app Telefone;
  2. Faça uma ligação normalmente para a outra pessoa que também tenha um iPhone ou iPad;
  3. Quando ela atender, vá até os três pontinhos, no canto inferior esquerdo;
  4. Escolha “SharePlay”;
  5. Selecione o aplicativo pelo qual deseja usar o recurso e siga os próximos passos.

Assim, o conteúdo começará a ser reproduzido ao mesmo tempo para todos na ligação que tenham acesso a ele.

via iDownloadBlog

Pedro Henrique Nunes
Gaúcho e jornalista, é um amante da Apple desde antes do primeiro iPhone. Foi somente em 2007 quando passou a ter contato com a marca, com iPod nano de terceira geração. Já teve Android, mas hoje só usa o ecossistema Apple.
