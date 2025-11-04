Dia Browser incorpora barra lateral e outros recursos populares do Arc

Lançado oficialmente no início do mês passado pela The Browser Company como uma espécie de “substituto” para o Arc Browser (que foi descontinuado), o Dia Browser está aos poucos incorporando alguns recursos populares de seu antecessor.
Após a adição de features como um miniplayer para o Google Meet, o Dia agora conta com suporte à barra lateral tão característica do Arc, bem como com um modo de foco e com a possibilidade de fixar abas numa visualização em grade.
Mas qual o sentido de um novo navegador, afinal? De acordo com o fundador da empresa, Josh Miller, o Dia é muito melhor para IA, velocidade e segurança — e a ideia é aproveitar os recursos populares do Arc nessa nova arquitetura.
Em outra publicação recente, Miller também afirmou que o Dia está explorando um substituto para os Spaces do Arc, que eram uma forma de divisão dos espaços de trabalho um pouco diferente dos perfis, presentes na maioria dos navegadores.
Como destacado pelo TechCrunch, o browser também está desenvolvendo integrações mais profundas com aplicativos de terceiros — como o Jira, um famoso software para acompanhamento de itens e projetos