Dia Browser incorpora barra lateral e outros recursos populares do Arc

Lançado oficialmente no início do mês passado pela The Browser Company como uma espécie de “substituto” para o Arc Browser (que foi descontinuado), o Dia Browser está aos poucos incorporando alguns recursos populares de seu antecessor.

Após a adição de features como um miniplayer para o Google Meet, o Dia agora conta com suporte à barra lateral tão característica do Arc, bem como com um modo de foco e com a possibilidade de fixar abas numa visualização em grade.

Mas qual o sentido de um novo navegador, afinal? De acordo com o fundador da empresa, Josh Miller, o Dia é muito melhor para IA, velocidade e segurança — e a ideia é aproveitar os recursos populares do Arc nessa nova arquitetura.

Tbh we (or i really) duffed the comms in a bunch of ways, but…



1. Dia's architecture is much better for AI, speed, security



2. We're adapting Arc's greatest hits to be native to Dia



3. Sidebar mode for Arc fans



Dia + Arc = snappier, smarter, simpler by default w/ Pro mode — Josh Miller (@joshm) November 3, 2025 Para sermos honestos, nós (ou melhor, eu) erramos na comunicação de várias maneiras, mas…

1. A arquitetura da Dia é muito melhor para IA, velocidade e segurança.

2. Estamos adaptando os maiores sucessos da Arc para serem nativos da Dia.

3. Modo barra lateral para fãs do Arc Dia + Arc = mais ágil, inteligente e simples por padrão com o modo Pro.

Em outra publicação recente, Miller também afirmou que o Dia está explorando um substituto para os Spaces do Arc, que eram uma forma de divisão dos espaços de trabalho um pouco diferente dos perfis, presentes na maioria dos navegadores.

Como destacado pelo TechCrunch, o browser também está desenvolvendo integrações mais profundas com aplicativos de terceiros — como o Jira, um famoso software para acompanhamento de itens e projetos