★ JMGO N1S Ultimate é lançado no Brasil: inovação com laser triplo redefine a experiência de cinema em casa

Fundada em 2011, a JMGO é uma marca de tecnologia especializada em projetores inteligentes de ponta, dedicada a levar experiências cinematográficas de nível profissional para todos os lares.

Como líder global no setor de projeção a laser, a JMGO conquistou a 1ª posição no mercado mundial de projetores a laser para uso doméstico, com mais de 10 milhões de unidades vendidas em mais de 140 países e regiões. A marca detém mais de 400 patentes, opera mais de 140 lojas de experiência globais e atende a mais de 2 milhões de usuários em todo o mundo.

A principal competitividade da JMGO reside em seu mecanismo Óptico de Laser Triplo MALC™ 2.0, desenvolvido internamente, e na plataforma inteligente Bonfire OS, que juntos oferecem qualidade, precisão e imersão líderes do setor, trazendo o brilho cinematográfico para o dia a dia.

Este artigo analisa a mais recente linha N1S da JMGO, incluindo seu desempenho, principais inovações e linha de produtos, além de explorar como seu distribuidor brasileiro exclusivo, NothingProjector (Amazon Brasil, AliExpress Brasil e Brazil.NothingProjector), impulsiona o crescimento da marca localizada na região.

JMGO N1S Ultimate

Como modelo carro-chefe da JMGO, o N1S Ultimate combina alto brilho, precisão de cores e um design adaptável que redefine a experiência de home theater portátil. Ele possui o mecanismo óptico de laser triplo MALC 2.0 com um sistema de difusão de 4 camadas, alcançando uma uniformidade de brilho excepcional de 95%, reduzindo pontos de calor e garantindo uma imagem perfeitamente equilibrada em toda a tela.

Principais especificações

Resolução : 4K UHD (3840×2160 pixels)

: 4K UHD (3840×2160 pixels) Mecanismo óptico : Laser Triplo MALC 2.0

: Laser Triplo MALC 2.0 Brilho : 3.300 ANSI Lúmens

: 3.300 ANSI Lúmens Cobertura de cor : 110% BT.2020 | 99,55% DCI-P3 | 100% Rec.709

: 110% BT.2020 | 99,55% DCI-P3 | 100% Rec.709 Relação de contraste : 1600:1

: 1600:1 Peso e dimensões: 4,5kg | 24,28×21×23,80cm

Continuando com o design de gimbal integrado exclusivo da JMGO, o N1S Ultimate suporta rotação horizontal de 360° e vertical de 135°, oferecendo posicionamento flexível sem necessidade de montagem no teto. A base removível permite configurações tanto na mesa quanto no teto, enquanto o estojo de viagem rígido incluso aumenta a portabilidade, tornando-o igualmente adequado para a sala de estar, uma festa ao ar livre ou um acampamento.

O N1S Ultimate recebeu elogios dos principais veículos de comunicação internacionais:

Forbes : “Nítido, brilhante e ricamente colorido.”

: “Nítido, brilhante e ricamente colorido.” PCMag : “O brilho do laser triplo e a funcionalidade de ponta o tornam uma nova referência para home theater.”

: “O brilho do laser triplo e a funcionalidade de ponta o tornam uma nova referência para home theater.” Avaliações do projetor: “Precisão de cores excepcional com detalhes de sombra impressionantes.”

Com excelente fidelidade de cores, brilho uniforme e precisão de imagem, o JMGO N1S Ultimate se destaca como um dos melhores em sua categoria. Seja para home theater, jogos ou uso diurno, ele proporciona uma verdadeira experiência cinematográfica.

Em testes práticos, o N1S Ultimate produziu imagens nítidas e detalhadas com vibração excepcional. Com sua alta cobertura de gama de cores, sistema operacional inteligente avançado e desempenho luminoso, ele oferece um valor excepcional dentro de sua faixa de preço. Sua estrutura compacta aumenta a mobilidade, embora o posicionamento em curta distância possa exigir alinhamento central para resultados ideais.

Como um “projetor de estilo de vida”, o N1S Ultimate combina potência e portabilidade, perfeito para reuniões no quintal, noites de acampamento ou cinemas no quarto. Mais do que um dispositivo, é uma maneira de trazer a magia da tela grande para todos os espaços.

Principais tecnologias e destaques da experiência

Motor de Laser Triplo: mais brilhante, mais real e mais saudável para os olhos

A Óptica de Laser Triplo MALC™ 2.0, patenteada pela JMGO, utiliza lasers vermelho, verde e azul independentes para geração direta de imagens, eliminando a necessidade de uma roda de cores. Ele oferece 3.300 lúmens ISO, gama de cores BT.2020 de 110% e taxa de contraste de 1600:1, produzindo imagens vívidas e naturais com cobertura DCI-P3 de 99,55%. O Ultimate oferece imagens excepcionalmente nítidas e detalhadas, garantindo que os espectadores nunca precisem se preocupar com o desempenho 4K ser menos do que real e autêntico.

Benefício: cores mais ricas, contraste mais intenso e visualização confortável a longo prazo.

Calibração automática: imagem perfeita instantaneamente

O módulo de visão com IA integrado suporta foco automático, correção de distorção trapezoidal e desvio de obstáculos. O recurso de calibração automática inteligente do N1S Ultimate permite que os usuários posicionem o projetor livremente, sem ajustes manuais, garantindo uma imagem perfeitamente alinhada e nítida em todos os momentos.

Benefício: conecte e use, coloque-o em qualquer lugar, ligue-o e desfrute de uma imagem cristalina instantaneamente.

Bonfire OS: simples, inteligente e integrado

Com Google TV 3.0, o N1S Ultimate suporta todas as principais plataformas de streaming e transmissão sem fio. Ele vem com um aplicativo Netflix certificado pré-instalado, permitindo que os usuários acessem facilmente Netflix, YouTube, Prime Video e outras fontes de conteúdo populares, prontos para assistir imediatamente.

Benefício: operação suave, conteúdo rico, experiência de visualização conectada.

Áudio cinematográfico: som imersivo integrado

Equipado com alto-falantes de alta fidelidade com ajuste profissional, o N1S Ultimate suporta certificação Dolby Audio e DTS. Seu desempenho de áudio é excepcional, proporcionando graves profundos e potentes e um amplo palco sonoro cinematográfico que torna o visual e o áudio igualmente impressionantes.

O N1S Ultimate utiliza tecnologia avançada de processamento de áudio que adapta automaticamente o desempenho do som ao ambiente, garantindo clareza e equilíbrio ideais. Seus alto-falantes duplos de 10W integrados reproduzem frequências ultrabaixas de até 45Hz, criando uma experiência Hi-Fi rica e imersiva.

Benefício: desfrute de som envolvente em nível surround sem a necessidade de alto-falantes externos.

Modo Jogo: latência ultrabaixa para jogabilidade de alto nível

Com portas HDMI 2.1 e um atraso de entrada de 15ms em 4K/60Hz, o N1S Ultimate garante visuais fluidos e controles precisos para jogadores de console e streaming. Também oferece suporte ao Wi-Fi 6 para conexões mais rápidas e estáveis.

Benefício: resposta mais rápida, ação mais suave e jogabilidade mais envolvente.

Visão geral da linha: N1S Nano/SE/Infinity

Para atender às necessidades de diferentes cenários de uso, a JMGO lançou diversos modelos da linha N1S, cada um projetado para um tipo único de experiência de entretenimento doméstico:

N1S Nano — R$3.239 (Amazon Brasil) : compacto e ultraportátil, com resolução de 1080P e 460 lúmens de brilho ISO, pesando apenas 1,5kg. Ideal para quartos, espaços pequenos ou acampamentos ao ar livre.

: compacto e ultraportátil, com resolução de 1080P e 460 lúmens de brilho ISO, pesando apenas 1,5kg. Ideal para quartos, espaços pequenos ou acampamentos ao ar livre. N1S SE — R$4.499 (Amazon Brasil) : um modelo intermediário bem equilibrado que combina design versátil de gimbal com funcionalidade de foco automático, oferecendo o equilíbrio perfeito entre qualidade de imagem e flexibilidade.

: um modelo intermediário bem equilibrado que combina design versátil de gimbal com funcionalidade de foco automático, oferecendo o equilíbrio perfeito entre qualidade de imagem e flexibilidade. N1S Infinity — R$9.699 (Amazon Brasil): a versão topo de linha premium, com maior brilho e um sistema de áudio aprimorado, feita sob medida para usuários que exigem a melhor experiência cinematográfica.

Modelo Fonte de iluminação Brilho Principais recursos Indicação de uso N1S Nano LED 460 ISO Ultraleve e portátil Quarto/acampamento N1S SE Laser Triplo 800 ANSI Design de gimbal + autofoco Sala de estar/lugares pequenos N1S Infinity Laser Triplo 2450 ANSI Performance premium + áudio melhorado Home theater de ponta

Essa linha abrange desde o modelo básico até o topo-de-linha, garantindo que cada casa encontre a solução cinematográfica perfeita.

Para mais detalhes, visite Brazil.NothingProjector, distribuidora oficial exclusiva de marcas de projetores premium como XGIMI, Valerion e JMGO no Brasil.

Conclusão

Da inovação óptica à integração inteligente de sistemas, a JMGO continua a expandir os limites do home theater. O N1S Ultimate não é apenas um dispositivo de projeção, é a personificação da tecnologia e da estética em perfeita harmonia.

Comparado ao Hisense C2 Ultra (R$19.879), o N1S Ultimate (R$11.699) oferece maior brilho, portabilidade mais leve e desempenho sonoro superior, tornando-o uma das opções com melhor custo-benefício em sua categoria.

Agora oficialmente lançado no Brasil pela NothingProjector, distribuidora líder especializada em produtos audiovisuais de ponta e produtos para casas inteligentes, e parceira brasileira exclusiva da XGIMI, Valerion e JMGO, os usuários locais agora podem aproveitar projeção de cinema de primeira linha a um preço mais acessível.

Lembrando que o JMGO N1S Ultimate​ está disponível na Amazon e também na loja oficial Brazil.NothingProjector.

