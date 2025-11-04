Navegue

Logitech lança teclado mecânico com switches substituíveis e design compacto

Douglas Nascimento
04/11/2025 • 12:45
Divulgação/Logitech
Logitech Alto Keys K98M

A Logitech lançou recentemente na América do Norte o seu mais novo teclado mecânico, o Logitech Alto Keys K98M. Com elementos voltados a entusiastas, ele conta com um design compacto, sem abdicar do foco em produtividade.

Mesmo possuindo uma configuração de 98 teclas (a qual permite manter o teclado numérico), o K98M é menor que um teclado tradicional com keypad — o que, obviamente, faz com que ele ocupe menos espaço em sua mesa trabalho.

Permitindo a conexão alternada com até três dispositivos ao mesmo tempo (via Bluetooth ou receptor USB Logi Bolt), o teclado conta com iluminação branca e teclas de função, bem como com três teclas de ação personalizáveis para recursos extras.

Falando em personalização, ela é possível graças ao software Logi Options+, disponível em versões recentes do macOS e do Windows. Fisicamente, ele conta com switches compatíveis com o padrão Cherry MX, permitindo a troca fácil das teclas.

Em termos de bateria, donos do teclado não deverão se preocupar muito em recarregá-la o tempo todo. Isso porque a Logitech promete cerca de 12 meses de autonomia em uso contínuo — desde que a luz de fundo esteja desligada.

Mesmo sendo feito de plástico, o teclado tem um acabamento que pode ser considerado premium, algo que reflete em seu preço. Ele é vendido exclusivamente nos Estados Unidos por US$120, nas cores branco, preto ou azul.

via The Verge

Douglas Nascimento
