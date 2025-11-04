Parallels Desktop oferece 50% de desconto para a Black Friday!

Embora a Black Friday neste ano seja no próximo dia 28, muitas empresas já começaram a lançar suas ofertas para a data — como a Parallels, proprietária do já renomado software de virtualização para macOS, o Parallels Desktop.

A partir de hoje, por tempo limitado, você pode adquirir qualquer um dos planos do software com 50% de desconto — tanto na versão Standard (desenhada para usuários comuns) quanto na Pro (para gamers, desenvolvedores e outros profissionais).

Atualmente na versão 26, completamente compatível com o macOS Tahoe 26, o Parallels Desktop é a opção mais completa para quem quer executar o Windows, o Linux ou até mesmo outras versões do macOS nos computadores da Apple.

Ele é ainda mais útil caso você tenha um Mac com Apple Silicon (com a arquitetura ARM), uma vez que tais máquinas não contam com o Boot Camp — recurso que permitia instalar nativamente o Windows em Macs com processadores da Intel.

Com o Parallels Desktop, você pode rodar jogos e programas só disponíveis em outros sistemas, com as janelas exibidas diretamente na interface do macOS — o que reduz o estranhamento e a sensação de troca brusca entre diferentes plataformas.

Tendo implementado recentemente suporte a recursos nativos da Apple (como as Ferramentas de Escrita) em apps para Windows, o Parallels Desktop também deverá ganhar o Liquid Glass em breve, tornando-se ainda mais integrado ao sistema.

Disponível para teste gratuito de 14 dias e com garantia de reembolso de até um mês, o Parallels Desktop Standard para Mac está saindo por apenas US$50/ano com a promoção, enquanto a versão Pro sai por US$60/ano.

