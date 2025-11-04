Navegue

Android aplicativo aplicativos app Apple Apple TV Apple TV+ Apple Watch apps App Store atualização beta Brasil câmera desconto desenvolvedores Design dica Dicas Dinheiro Estados Unidos fotos Gadgets game Google Internet iOS iPad iPadOS iPhone iPod touch iTunes iTunes Store jogo Jogos lançamento loja Mac Mac App Store MacMagazine macOS Mac OS X Microsoft Música novidades oferta OS X Pesquisa processo produção promoção Recurso recursos rumor Samsung Segurança smartphone Software tablet Tecnologia tela testes Tutoriais tutorial update usuários vendas vídeo Vídeos áudio

MM NEWS

NOSSAS REDES SOCIAIS

Facebook
Twitter
Bluesky
Instagram
YouTube
Mastodon
Telegram
SoundCloud
LinkedIn
GitHub
Google News
RSS
O melhor pedaço da Maçã.
Leitura de 1 minuto

Saiu um update com correções de bugs para o app do MacMagazine!

Rafael Fischmann
04/11/2025 • 08:30
Foto hero do app do MacMagazine para iPhone com Liquid Glass

Algumas semanas depois de um grande update para o Liquid Glass, saiu hoje uma atualização menor do nosso app.

Publicidade

Nessa versão 4.9.1, corrigimos um problema referente à reprodução de vídeos e aprimoramos o playback de episódios do nosso podcast pelo app.

Enquanto isso, já estamos trabalhando num update um bem maior: nossa versão 5.0, totalmente reescrita em SwiftUI. Desenvolvedores e designers interessados em colaborar com ela podem pintar lá na página do nosso projeto, no GitHub!

Fica um agradecimento muito especial ao Cassio Rossi e ao Lucas Schlögl pelas colaborações feitas em nosso projeto para esta versão 4.9.1. 😊

Ver comentários do post

Compartilhe este artigo
URL compartilhável
Rafael Fischmann
Graduado em Comunicação Social com Habilitação em Publicidade e Propaganda na Universidade Salvador – UNIFACS, em 2008, mora atualmente em Portugal e admira a Apple e os seus produtos desde quando adquiriu seu primeiro iMac (um G3 Blueberry), em agosto de 2000. Não desgruda do seu iPhone 17 Pro Max, é monitorado pelo Apple Watch Ultra 2 e trabalha num MacBook Pro de 16 polegadas (M3 Max). No tempo livre, adora ver séries/filmes pela Apple TV 4K ou curtir o som do HomePod esparramado no sofá.
Post Ant.

Como usar o SharePlay com o YouTube [iPhone e iPad]
Posts relacionados