Saiu um update com correções de bugs para o app do MacMagazine!

Algumas semanas depois de um grande update para o Liquid Glass, saiu hoje uma atualização menor do nosso app.

Nessa versão 4.9.1, corrigimos um problema referente à reprodução de vídeos e aprimoramos o playback de episódios do nosso podcast pelo app.

Enquanto isso, já estamos trabalhando num update um bem maior: nossa versão 5.0, totalmente reescrita em SwiftUI. Desenvolvedores e designers interessados em colaborar com ela podem pintar lá na página do nosso projeto, no GitHub!

Fica um agradecimento muito especial ao Cassio Rossi e ao Lucas Schlögl pelas colaborações feitas em nosso projeto para esta versão 4.9.1. 😊