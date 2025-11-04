WhatsApp finalmente lança aplicativo oficial para Apple Watch

O WhatsApp acaba de disponibilizar o seu aplicativo oficial para Apple Watch, após liberá-lo em caráter de teste no fim do mês passado para usuários da versão beta do mensageiro.

De acordo com o serviço, a ferramenta permitirá não só receber notificações diretamente no seu pulso, mas também responder mensagens, enviar recados de voz, reagir a mensagens e mais. Assim como no iPhone, tudo funcionará com criptografia de ponta a ponta.

Será possível até mesmo visualizar mensagens longas na tela do smartwatch — ou seja, nada de ter que pegar o iPhone só para ler um recado em específico. Imagens e figurinhas também são exibidas normalmente no Apple Watch.

Ainda segundo o WhatsApp, todo o histórico de conversas pode ser conferido pelo novo app.

Estamos só no começo do processo de deixar a experiência do WhatsApp no Apple Watch ainda melhor. Como sempre, suas ligações e mensagens pessoais são protegidas com a criptografia de ponta a ponta. Esperamos oferecer ainda mais funcionalidades úteis às pessoas que usam o Apple Watch futuramente.

Para baixar o app do WhatsApp no seu Apple Watch, é necessário ter o watchOS 10 ou mais recente instalado.

Antes tarde do que nunca, não? ⌚