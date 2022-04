Beta do 1Password 8 para iOS/iPadOS chega com novo visual

Usuários de iPhones e iPads agora podem testar a mais nova versão do popular aplicativo de gerenciamento de senhas 1Password, o qual se encaminha para sua oitava versão. Até então, a versão beta da próxima iteração do serviço estava presente apenas em Macs, PCs e máquinas Linux.

Publicidade

Em seu anúncio oficial, o serviço explica que a próxima versão para iOS/iPadOS do aplicativo é alimentada pelo novo 1Password Core, tecnologia que combina Swift UI e Rust, e torna o comportamento do gerenciador mais previsível, unificando resultados de pesquisas e recursos como o gerador de senhas. Essa mudança também deverá deixar o aplicativo mais ágil, estável e seguro.

It’s here: 1Password 8 for iOS Early Access.



Take a tour of what’s new before you grab that TestFlight link and start bug hunting! ⬇️🐞 https://t.co/VEV9wUebMo — 1Password (@1Password) April 13, 2022

A versão beta do 1Password 8 traz um design de “nova geração” que tenta unificar a linguagem visual do serviço por todas as plataformas suportadas. O layout, segundo a desenvolvedora, busca dar uma repaginada no visual clássico do app ao mesmo tempo em que mantém características essenciais da interface.

Ademais, o aplicativo conta agora com uma boa dose de personalização, possibilitando que o usuário reposicione ou adicione novas categorias à página inicial, além de esconder itens que não precisam ser exibidos o tempo todo. Para isso, basta deslizar até o final da aba “Home” e tocar no novo botão de edição.

Publicidade

A versão para iPadOS do gerenciador de senhas sofreu um verdadeiro banho de loja e agora faz um aproveitamento mais otimizado do maior espaço de tela — além, é claro, do novo design. Seguindo um layout parecido com o de apps nativos da Apple, é possível navegar pelas várias seções do serviço por um nova barra lateral minimizável que, assim como no iPhone, pode ser completamente personalizada.

O recurso Torre de Vigia (Watchtower) — ferramenta que procura senhas comprometidas e sugere correções para o usuário —, por sua vez, foi expandido e agora traz sua experiência completa ao tablets e smartphones da Maçã. Até então, apenas opções pontuais do recurso podiam ser acessadas desses dispositivos.

Caso você esteja interessado em testar a nova versão do gerenciador de senhas, a beta do 1Password 8 já está disponível no TestFlight e pode ser baixada por esse link. A desenvolvedora prometeu, ainda, novas adições até o lançamento da versão estável do serviço.

Publicidade

Aos interessados, o 1Password utiliza um formato de assinatura que custa a partir de US$3 mensais, sendo um dos gerenciadores de senhas mais completos do mercado.

NOTA DE TRANSPARÊNCIA: O MacMagazine recebe uma pequena comissão de vendas concluídas por meio de links deste post, mas você, como consumidor, não paga nada mais pelos produtos comprando pelos nossos links de afiliado.