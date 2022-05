Como limpar os dados das metas de leitura no app Livros [iPhone, iPad e Mac]

Há um certo tempo, mostramos aqui no MacMagazine como você pode ativar e personalizar o recurso Metas de Leitura dentro do aplicativo Livros (Books), que está disponível no iPhone/iPad e no Mac.

Isso acaba sendo muito bacana para quem deseja manter os seus hábitos de leitura em dia — algo que acaba sendo difícil para muita gente.

Na dica de hoje, mostraremos como você pode limpar todos os dados sobre o tempo gasto e a sua sequência de leitura. Após isso, eles serão devidamente apagados e você poderá começar do zero, de novo.

Confira, nos próximos parágrafos, como fazer esse procedimento no seu iPhone/iPad e Mac!

Como limpar os dados do Metas de Leitura no iPhone/iPad

Abra os Ajustes e toque em “Livros”. Em seguida, selecione “Limpar Dados de Metas de Leitura”. Por fim, confirme a ação.

Como limpar os dados do Metas de Leitura no Mac

Com o app Livros aberto, vá até Livros » Preferências… (ou use o atalho ⌘ command , ). Na aba “Geral”, clique em “Limpar Dados de Metas de Leitura”. Para finalizar, confirme a ação

Em ambos os casos, lembre-se de que isso vai remover os dados de todos os seus dispositivos que estejam usando a sua conta do iCloud.