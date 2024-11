“Fly Me to the Moon” chegará ao catálogo do Apple TV+ em 6/12

O Apple TV+ anunciou hoje que sua comédia romântica “Como Vender a Lua” (“Fly Me to the Moon”), estrelada por Scarlett Johansson e Channing Tatum, finalmente aterrissará em 6 de dezembro no seu catálogo. O filme, vale lembrar, estreou primeiro nos cinemas, em 11 de julho.

O longa é ambientado na década de 1960 e tem como pano de fundo a corrida espacial entre os Estados Unidos e a União Soviética. Johansson dá vida à personagem Kelly Jones, uma executiva de marketing contratada pela NASA para produzir um vídeo de um falso pouso na Lua, caso a missão verdadeira falhe. Tatum, por sua vez, interpreta o diretor de lançamento da empreitada real, Cole Davis.

Antes da estreia, “Como Vender a Lua” chegou a ganhar dois trailers oficiais. Reveja-os a seguir:

Além dos dois atores principais, o elenco do longa também traz Nick Dillenburg, Anna Garcia, Jim Rash, Noah Robbins, Colin Woodell, Christian Zuber, Donald Elise Watkins, Ray Romano e Woody Harrelson.

Rose Gilroy é o roteirista, enquanto Johansson, Jonathan Lia, Keenan Flynn e Sarah Schechter atuam como produtores. Robert J. Dohrmann, por sua vez, é creditado como produtor executivo.

