Árbitros da NHL passarão a usar Apple Watches em jogos

O Apple Watch já era o equipamento oficial da Liga Mundial de Surfe (World Surf League, ou WSL). Agora, o smartwatch da Maçã também será usado em um outro esporte.

Os árbitros da Liga Nacional de Hóquei (National Hockey League, ou NHL) usarão o dispositivo juntamente ao aplicativo personalizado NHL Watch Comms, desenvolvido pela Presidio com o auxílio da Apple, para verificar informações do jogo no gelo diretamente do pulso, como o placar e o tempo.

Entre elas, está o recebimento de alertas hápticos quando algum jogador sair da área de grande penalidade ou quando o tempo estiver se esgotando no período, além de serem sincronizados com o feed Oasis da NHL — um sistema que possibilita rastrear os jogadores, a telemetria dos jogos e outros dados importantes da partida.

Divulgação/NHL

O uso do Apple Watch nos jogos da NHL já estava em testes nas últimas temporadas, mas será adotado oficialmente em um jogo de amanhã em um ambiente externo. Na ocasião, o Columbus Blue Jackets receberá o Detroit Red Wings no Ohio Stadium, da Universidade Estadual de Ohio.

Scott Brodrick, da equipe de marketing mundial de produtos da Apple, disse que o Apple Watch é o dispositivo perfeito para o funcionários da NHL, proporcionando uma experiência conectada, durável e poderosa diretamente no pulso:

Com a tela brilhante e as notificações táteis, os funcionários podem obter informações críticas em tempo real em momentos cruciais, ajudando a manter o foco na ação.

David Lehanski, vice-presidente executivo de desenvolvimento de negócios e inovação da NHL, acrescentou que isso ajudará os árbitros especialmente em ambientes externos, com todas as informações necessárias no pulso.

Essa não é a primeira vez que a Maçã e a NHL colaboram. Desde 2017, a liga usa o iPad e o Mac para fornecer vídeos em tempo real para treinadores e jogadores, permitindo que eles façam ajustes nos jogos.

via The Verge