Estreias no Apple TV+: filme “Echo Valley” e animação “Não é uma Caixa”

Mais uma sexta-feira 13 chega, e com ela, o Apple TV+ entra em clima de suspense com um de seus títulos mais aguardados do ano: o filme “Echo Valley”, que explora dilemas morais e nuances de relacionamentos familiares complicados, bem como o quão longe o instinto materno pode ir para proteger a filha.

Além do longa, a plataforma de streaming também está lançando uma série de animação infantil chamada “Não é uma Caixa” (“Not a Box”), que acompanha Riley, um coelhinho curioso que imagina mundos mágicos, recheados de amigos e novas aventuras, munido apenas de uma simples caixa de papelão.

“Echo Valley”

Estrelado por Julianne Moore, Sydney Sweeney e Domhaal Gleeson, o filme conta a história de Kate (Moore), uma mãe que lida com um profundo luto após a perda do seu parceiro e passa seus dias isolada na fazenda Echo Valley (na Pensilvânia), cuidando dos seus cavalos e dando aulas de hipismo. Ela luta para fazer as pazes com a sua filha viciada e manipuladora Claire (Sweeney) — uma situação que se torna ainda mais perigosa quando Claire aparece na porta de Kate, histérica e coberta com sangue de outra pessoa após uma briga com o namorado (Edmund Donovan).

Enquanto Kate junta as peças e reconstrói a chocante verdade do que aconteceu, ela testa até onde uma mãe pode ir para tentar salvar a filha; e o que a princípio parece uma história relativamente pacata ambientada em uma fazenda tranquila logo se torna uma emocionante jornada de amor, sacrifício e sobrevivência.

Confira o trailer abaixo:

O filme foi criado e roteirizado pelo indicado ao Emmy Brad Ingelsby e dirigido pelo vencedor do BAFTA Michael Pearce. Inglesby também faz parte da produção, ao lado de Ridley Scott e Michael Pruss (pela Scott Free) e Kevin Walsh (pela The Walsh Company). Scott Greenberg, Rebecca Feuer, Nicole Jordan-Webber, Erika Olde e Sam Roseme são produtores executivos, enquanto Tanja Tawadjoh está na coprodução.

“Não é uma Caixa”

Baseada no livro homônimo de Antoinette Portis, a produção (dividida em oito episódios) promete atiçar a imaginação das crianças, incentivando-as a “criar, explorar e celebrar” enquanto as leva para um mundo cheio de ambientes, personagens e encontros riquíssimos.

O elenco de vozes da animação traz Isabel Birch no papel principal e Ian James Corlett como o Adulto. Ela foi escrita e coproduzida pelo vencedor do Emmy Michael Rabb e conta com Kate Robinson como especialista de imaginação e criatividade pela iniciativa changemakers do Apple TV+.

“Não é uma Caixa” é dirigida por Siri Melchior e produzida pela Passion Pictures com Debbie Crosscup, Andrew Ruhemann, Harry Lowell, Angus Wall, Linda Carlson e Dete Meserve na produção executiva.

