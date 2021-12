Ex-Tumblr revela processo de análise “aviltante” da App Store

A essa altura do campeonato, com seus quase 14 anos de história, a App Store já teve sua cota de histórias absurdas devidamente preenchida — o que não significa, claro, que os casos tenham se esgotado. Recentemente, um ex-desenvolvedor do Tumblr identificado apenas como sreegs resolveu compartilhar mais um.

O profissional, que trabalhava na equipe de desenvolvimento do aplicativo para iOS da plataforma, descreveu o que ele considera um processo de análise “aviltante” — que, vale lembrar, foi uma das razões para o Tumblr banir completamente (não apenas no ecossistema da Apple) a postagem de conteúdo adulto lá no fim de 2018.

O desenvolvedor foi um pouco mais a fundo nessa polêmica, detalhando que, antes do banimento da pornografia no Tumblr, atualizações do aplicativo eram rejeitadas regularmente — nem sempre pela ocorrência de pornografia infantil (o que de fato ocorreu, infelizmente), mas na maioria das vezes porque um analisador da App Store buscava por um termo “inofensivo” e encontrava conteúdo adulto.

O processo se repetia: um analisador encontrava conteúdo adulto onde não devia, o Tumblr removia a postagem e tinha o app aprovado. O problema era a falta de contato, dentro da própria Apple, entre a equipe de suporte aos desenvolvedores e equipe da App Store — o que causava uma série de ruídos em termos de interpretação e respostas. Segundo sreegs:

Este processo, eu acredito, é onde está o problema. Claro, o cenário maior é a política da Apple contra conteúdo adulto, mas a relação entre o analisador, a equipe de suporte aos desenvolvedores e os criadores da política é completamente dissonante. Como o processo de análise é humano, alguns analisadores interpretam as diretrizes de forma mais estritas que outros. Como o processo escolhe um analisador aleatoriamente, a experiência de análise é aleatória todas as vezes. A equipe de suporte ao desenvolvedor não têm contato direto com o analisador e não se comunica com ele de nenhuma maneira, exceto por meio do relatório gerado na análise (que o Tumblr também recebe). Eis a questão: a pessoa no suporte ao desenvolvedor responsável pelo seu caso também será, como o analisador, inconsistente em cada caso. Elas ficam com você apenas até o fim da sua contestação, mas quando você abre uma nova reclamação para uma rejeição posterior, é outra pessoa. E cada pessoa tinha respostas diferentes para as mesmas perguntas relacionadas a conteúdo adulto.

O desenvolvedor explicou, ainda, a sequência de fatos que levou o Tumblr a banir completamente conteúdo adulto em 2018. Segundo ele, a Apple recebeu de um usuário uma denúncia de pornografia infantil no app, e imediatamente o removeu da App Store — o que é absolutamente compreensível, como destacado pelo desenvolvedor.

O Tumblr removeu o conteúdo ilegal rapidamente, mas ao mesmo tempo, a Apple começou a aplicar medidas muito mais estritas em relação a conteúdo adulto em geral: o aplicativo da plataforma foi rejeitado sucessivas vezes — não por conta da presença de pornografia infantil, mas simplesmente por conta de imagens, vídeos e ilustrações eróticas legais, de pessoas adultas.

A equipe do Tumblr tentava obter da Apple respostas sobre o que deveria ser feito para que o app fosse readmitido na loja, e as explicações eram sempre “vagas” ou “não ajudavam em nada”, segundo o desenvolvedor. Resumo da ópera: o aplicativo voltou à App Store somente quando o Tumblr anunciou o banimento total do conteúdo adulto na sua plataforma.

As posições extremas (e, por muitas vezes, mal explicadas) da Apple em relação a determinados conteúdos é, segundo o desenvolvedor, um dos principais motivos para que a comunidade de desenvolvedores esteja tão insatisfeita com a empresa — além, é claro, das taxas cobradas pela Maçã (consideradas abusivas) e das diretrizes técnicas que “podem ser bastante turvas”.

Complicado, hein?

via Reclaim The Net