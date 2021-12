“Fundação”, do Apple TV+, foi uma das séries mais pirateadas de 2021

No final de cada ano, o pessoal do TorrentFreak classifica as produções do streaming mais baixadas (ilegalmente) nas plataformas de torrent — e, neste ano, uma das séries do Apple TV+ entrou para essa lista.

Segundo eles, “Fundação” (“Foundation”) ficou entre as dez produções mais pirateadas da web em 2021. A série, baseada na trilogia homônima de Isaac Asimov, estreou no fim setembro passado e conseguiu o feito de ser uma das produções mais baixadas nas plataformas paralelas da web em poucas semanas.

Eis o ranking completo das produções mais pirateadas:

“WandaVision” (Disney+); “Loki” (Disney+); “The Witcher” (Netflix); “Falcão e o Soldado Invernal” (Disney+); “Gavião Arqueiro” (Disney+); “What If…?” (Disney+); “Fundação” (Apple TV+); “Rick and Morty” (Cartoon Network/Netflix/HBO Max); “Arcane” (Netflix); “A Roda do Tempo” (Amazon Prime Video).

Vale notar que a classificação acima é baseada no número de episódios baixados, e não da produção (temporada) inteira. Como a Netflix geralmente lança todos os episódios de uma vez, isso fez com que “La Casa de Papel” e “Round 6” (“Squid Game”) não aparecessem no ranking, embora tenham sido produções bastantes populares nas plataformas de torrent.

Ademais, o TorrentFreak observa que o número de pessoas em busca de programas piratas tem aumentado à medida que o número de serviços de assinatura aumenta, afinal pouquíssimas pessoas conseguem/querem pagar pelas múltiplas plataformas disponíveis.

No caso de “Fundação”, a primeira temporada completa já está disponível no Apple TV+ e a produção já foi renovada para a segunda temporada.

O Apple TV+ está disponível no app Apple TV em mais de 100 países e regiões, seja em iPhones, iPads, Apple TVs, Macs, smart TVs ou online — além também estar em aparelhos como Roku, Amazon Fire TV, Chromecast com Google TV, consoles PlayStation e Xbox. O serviço custa R$9,90 por mês, com um período de teste gratuito de sete dias. Por tempo limitado, quem comprar e ativar um novo iPhone, iPad, Apple TV, Mac ou iPod touch ganha três meses de Apple TV+. Ele também faz parte do pacote de assinaturas da empresa, o Apple One.

