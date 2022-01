Em comercial, Apple mostra como o Watch pode salvar vidas

Nós já compartilhamos muitas, inúmeras histórias de pessoas que de alguma forma foram salvas por estarem usando um Apple Watch.

Seja com recursos mais sofisticados, como o Deteção de Queda (o qual entende que o usuário caiu, está desacordado e liga automaticamente para o serviço de emergência) ou as notificações de ritmos irregulares e ou altos/baixos (que avisa quando seu coração não está batendo como deveria), ou mais simples (como simplesmente o fato de poder usar o relógio para fazer uma ligação e pedir ajuda), o relógio da Apple já ajudou muita gente.

Hoje, a empresa veiculou um comercial com três dessas histórias — protagonizadas por Jason, Jim e Amanda. Eles usaram o relógio para efetuar uma ligação para o serviço de emergência em situações nas quais o iPhone não estava disponível e, basicamente, tiveram suas vidas salvas por conta desse simples detalhe.

Estas são apenas três das muitas histórias incríveis em que as pessoas conseguiram ajuda por usar o Apple Watch.

Em um dos casos (o do paddle boarding), muito provavelmente ele estava usando um Apple Watch GPS + Cellular, que é capaz de realizar ligações mesmo sem o iPhone por perto. Nos outros dois, ainda que eles tenham usado um modelo assim, é bem capaz de relógio sem conectividade (modelo GPS) fosse suficiente — caso o iPhone estivesse por perto, no alcance do Bluetooth.

Independentemente disso, eu tenho certeza que essas pessoas as quais foram salvas com a ajuda do Apple Watch dificilmente deixarão de utilizar esse produto — a relação de confiança que se cria é algo difícil de ser quebrado. A Apple, é claro, sabe disso e explora essa relação de uma maneira muito eficaz, não acham?

