Samsung anuncia monitor com visual semelhante ao do iMac de 24″

A Samsung já iniciou os preparativos para a Consumer Electronics Show (CES) 2022 e anunciou, no último domingo (2/1), o lançamento de três novos monitores focados em públicos distintos, os quais deverão chegar ao mercado ao longo deste ano.

Entre as novidades, está o Smart Monitor M8, que chega com uma boa alternativa para aqueles que desejam uma versão mais barata, porém similar, do caríssimo Pro Display XDR, da Apple. Antes dele, porém, vamos conhecer outra opção um tanto… diferente.

Odyssey Neo G8

Uma das novidades reveladas pela empresa sul-coreana foi o Odyssey Neo G8, o primeiro monitor 4K de 240Hz do mundo.

Focado em gamers, o display possui uma tela Mini-LED Quantum HDR de 32 polegadas, capaz de atingir níveis de brilho de até 2.000 nits. Além disso, o Odyssey Neo G8 conta uma curvatura de 1000R que, segundo a Samsung, se aproxima do campo de visão natural do olho humano, proporcionando menos cansaço visual em sessões de jogo prolongadas.

Seu design, por sua vez, segue a temática futurística clássica presente em muitos produtos gamer, com LEDs RGB espalhados pelo produto e linhas um tanto agressivas. Pelo menos por ora, o Neo G8 aparece apenas na cor branca.

Smart Monitor M8

O segundo monitor anunciado pela Samsung foi o Smart Monitor M8, o qual conta com um design bastante familiar para donos de iMacs de 24 polegadas, sendo uma opção especialmente atraente para usuários de Macs mini, por exemplo.

Apesar da semelhança, o novo display da Samsung consegue ser ainda mais fino do que o all-in-one da Apple, com uma espessura de apenas 11,4mm (contra 11,5mm do desktop da Maçã). Além disso, o display também pode ser utilizado como uma pequena smart TV, ao passo que conta com suporte a apps de serviços de streamings e recursos como o AirPlay.

No que diz respeito a conectividade, o Smart Monitor M8 tem como principal diferencial a presença de uma porta USB-C capaz de entregar uma potência de até 65W, útil para quem deseja recarregar e conectar seu dispositivo ao monitor com apenas um cabo. Outro diferencial fica por conta da sua webcam, que pode ser reposicionada a qualquer momento por meio de um ímã embutido em sua construção.

Ademais, o modelo possui um display UHD s99% RGB capaz de entregar até 400 nits de brilho e uma gama de até 1,07 bilhão de cores. O Smart Monitor M8 também conta com um controle remoto incluso em sua caixa.

UHD Monitor S8

Por fim, o último display anunciado pela empresa foi UHD Monitor S8, voltado para usuários profissionais que necessitam de uma alta precisão de cores. O monitor estará disponível em dois tamanhos (27″ e 32″) e contará com a primeira tecnologia antirreflexiva do mundo aprovada pela Underwriter Laboratories.

Assim como Smart Monitor M8, esse modelo também conta com uma entrada USB-C capaz de entregar uma potência de até 90W. Além disso, o UHD Monitor S8 também tem entradas LAN na parte de trás. Tanto o modelo 27″ quanto o de 32″ são capazes de cobrir 98% das cores da gama DCI-P3.

Nenhum dos três monitores anunciados teve preço ou data de lançamento confirmados. No entanto, é esperado que a Samsung revele esses e outros detalhes durante a CES 2022, que tem seu início marcado para depois de amanhã.