Anker lança carregadores GaN de 100W, estações de recarga de 500W e mais

A Anker iniciou sua participação na Consumer Electronics Show (CES) 2022 com tudo e apresentou, hoje, uma série de novos produtos para as suas diversas marcas — esperados para serem lançados ainda na primeira metade do ano.

Vamos conferi-los, a seguir.

Anker 736 Charger

A primeira novidade ficou por conta do Anker 736 Charger, um carregador GaN de 100W bem compacto, capaz de recarregar até três dispositivos simultaneamente por duas portas USB-C e uma USB-A presentes no acessório.

Segundo a marca, o acessório é equipado com a tecnologia PowerIQ 3.0, projetada para um carregamento rápido otimizado. Além disso, o acessório conta, também, com a tecnologia GaN II, capaz de entregar o dobro da frequência encontrada em carregadores GaN tradicionais sem qualquer perda de potência.

O Anker 736 Charger estará disponível em março, por US$80.

Anker 535 Portable Power Station

O segundo anúncio da empresa, por sua vez, é focado naqueles que pretendem acampar ou viajar para lugares mais remotos e preferem levar consigo sua própria fonte de energia: a Anker 535 Portable Power Station.

Como o nome sugere, o acessório é uma estação de carregamento portátil capaz de entregar até 500W de potência por meio de quatro portas para cabos AC convencionais. Além disso, ela conta também com uma porta USB-C de 60W, três portas USB-A, um acendedor de cigarros e duas lanternas posicionadas nas suas laterais.

Segundo a Anker, sua bateria possui uma vida útil de até 3.000 ciclos e capacidade suficiente para durar até impressionantes seis meses. Ademais, a empresa afirma que a estação pode ser recarregada de 0% a 80% em até 2,4 horas.

A Anker 535 Portable Power Station já está disponível para compra por US$500.

Novidades da eufy

A Eufy, marca subsidiária de produtos para a casa da fabricante de acessórios, também recebeu novidades durante o evento.

O primeiro produto anunciado foi a Security Video Doorbell Dual, uma campainha inteligente que conta com duas câmeras de segurança. A principal delas é capaz de gravar vídeos em resoluções de até 2K e é focada em visitantes, enquanto a segunda, mais simples e capaz de gravar vídeos apenas em 1080p, tem como objetivo monitorar encomendas deixadas na porta de casa.

Já a Security Garage-Control Cam permite que o usuário monitore e controle sua garagem em tempo real pela câmera, capaz de gerar imagens de até 1080p. Além disso, o produto possui sensores que detectam a presença de pessoas dentro dos veículos estacionados no ambiente.

A Security Video Doorbell Dual estará disponível para compra no dia 8 fevereiro por US$260, enquanto a Security Garage-Control Cam deverá ser lançada em algum momento de março, por US$100. Uma versão “Plus” da câmera, capaz de gravar em 2K, também será lançada por US$130 no mesmo mês.

AnkerWork B600 Video Bar

Para aqueles que buscam uma maior qualidade nas chamadas de vídeo, a AnkerWork B600 Video Bar é uma espécie de webcam tudo-em-um que conta com uma lente capaz de gravar vídeos 2K a 30 quadros por segundo, um conjunto de microfones e uma luz de apoio embutida em seu corpo, dispensando acessórios extras.

Além disso, o produto tem foco automático, recursos de melhoria de imagem e um sistema inteligência artificial chamado Voice Radar que busca deixar a voz do usuário sempre clara, mesmo em ambientes barulhentos.

Seu lançamento está marcado para o dia 25 de janeiro, por US$220.

Nebula Cosmos Laser 4K

Por fim, o último produto mostrado pela fabricante de acessórios no seu primeiro dia de CES 2022 foi o Nebula Cosmos Laser 4K, um projetor premium que roda o Android TV 10.0 e é capaz de alcançar níveis de brilhos de até 2.400 lumens.

A novidade conta também com alto-falantes Dolby Audio de 30W e uma alça na parte superior para um transporte facilitado.

O Nebula Cosmos Laser 4K estará disponível para compra antecipada no Kickstarter como um projeto em 11 de janeiro, por US$2.200. Os primeiros pedidos deverão ser entregues ainda em março.

