App permite controlar músicas a partir da barra de menus do macOS

Apesar de o macOS contar com várias maneiras para controlarmos a reprodução de músicas, a habilidade de controlá-las a partir da barra de menus é algo subestimado — principalmente quando utilizamos aplicativos de terceiros para tornar essa tarefa ainda mais completa.

Claro, como dito, o macOS já conta com um controle de reprodução padrão, mas com o Looking Glass, uma série de recursos são liberados para tornar essa tarefa mais fácil.

O app se conecta ao Apple Music e pode ser acessado a partir do seu miniplayer ou diretamente pela barra de menus — mostrando o nome da música e o artista sendo reproduzida no momento, bem como opções de curtir, pular, pausar, acionar o aleatório, etc.

O app ainda permite que você crie comandos de teclado e adicione a música atual diretamente à sua biblioteca. Ou seja, uma série de recursos que melhoram a experiência de ouvir músicas no seu Mac.

O Looking Glass está disponível na Mac App Store por R$5.

