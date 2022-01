WhatsApp poderá tirar links para listas/grupos da página inicial

Vira e mexe, comentamos novidades e mudanças em desenvolvimento para o mensageiro mais utilizado do Brasil — vulgo WhatsApp. Muitas delas são bem pequenas — mas acumuladas, elas vêm tornando a utilização da plataforma cada vez melhor e mais simples.

Publicidade

A novidade da vez, como de costume, nos foi trazida pelo WABetaInfo. Segundo o site, a rede está planejando simplificar sua interface, retirando as opções de “Listas de transmissão” e “Novo grupo” da página inicial do app.

A opção de criar um novo grupo continuará disponível, como sempre esteve, a partir do botão de redigir no canto superior direito do app. A opção de Listas de transmissão também estará disponível por lá, conforme a imagem acima, pela opção “Broadcast”.

Essa mudança ainda está em desenvolvimento, e pode ser que nem seja realmente disponibilizada para todos. Certamente, porém, isso tornaria o visual do mensageiro mais simples, já que não há a necessidade de esses dois botões estarem sempre visíveis aos usuários.