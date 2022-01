Apple TV+ terá documentário sobre o ator Sidney Poitier

Na última quinta-feira (6/1), o mundo lamentou a morte, aos 94 anos, do ator Sidney Poitier, um dos grandes símbolos de representatividade no cinema dos Estados Unidos. Além de ser o primeiro homem negro a levar o Oscar de Melhor Ator, Poitier construiu uma carreira extremamente bem-sucedida de protagonistas, com filmes como “Ao Mestre, com Carinho”, “No Calor da Noite” e “Adivinhe Quem Vem para Jantar”.

Pois em breve, ao que tudo indica, o Apple TV+ terá um documentário para relembrar essa incrível jornada. De acordo com a Variety, o projeto já está em desenvolvimento há cerca de um ano e tem Oprah Winfrey como produtora executiva, além da participação da família de Poitier.

O documentário, ainda sem título, é uma parceria do Apple Original Films com a Harpo Productions e a Network Entertainment. Reggie Hudlin (“Marshall: Igualdade e Justiça”) será o diretor — Hudlin, aliás, já é conhecido do Apple TV+: ele dirigirá o documentário “Number One on the Call Sheet”, sobre a ascensão dos astros negros nos filmes de Hollywood, e será produtor de um outro documentário, a ser dirigido por Shola Lynch, sobre as protagonistas negras mulheres.

Ainda não há mais informações sobre o documentário, incluindo sua possível data de estreia, mas ficaremos de olho.

