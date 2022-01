Estreia do dia no Apple TV+: “A Tragédia de Macbeth”

Sim, meus amigos: hoje é o dia de uma das estreias mais aguardadas do ano no Apple TV+ — e olha que ainda estamos nas semanas iniciais de 2022, hein. Refiro-me, naturalmente, a “A Tragédia de Macbeth” (ou “The Tragedy of Macbeth”, no original).

Dirigido pelo vencedor do Oscar Joel Coen (“Fargo”, “Onde os Fracos Não Têm Vez”), aqui num raro trabalho sem seu irmão e parceiro Ethan, o filme traz uma visão diferente da obra seminal — e sangrenta — de William Shakespeare, com os vencedores do Oscar Denzel Washington (“Dia de Treinamento”) e Frances McDormand (“Nomadland”) nos papéis principais.

A essa altura acho que não é tão necessário relembrar a história de Macbeth, mas aí vai um breve resumo: na Escócia medieval, um lorde (Washington) é convencido por três bruxas de que será o próximo rei. A partir daí, com a ajuda da sua esposa sedenta por poder (McDormand), ele parte numa cruzada violenta para conquistar o trono, com consequências naturalmente trágicas.

Relembrem o trailer do filme:

Além do casal principal, o elenco do filme conta ainda com Bertie Carvel (“Os Miseráveis”), Alex Hassell (“The Isle”), Corey Hawkins (“Infiltrado na Klan”), Kathryn Hunter (“Agora ou nunca”), Harry Melling (“Harry Potter”) e Brendan Gleeson (“Na Mira do Chefe”).

“A Tragédia de Macbeth” já está disponível no Apple TV+. Imperdível!

