Apple TV+ investirá bilhões em esportes ao vivo, diz analista

Responda rápido: o que está faltando no Apple TV+ atualmente? Se a sua resposta foi para o lado dos esportes, talvez haja uma esperança: de acordo com informações recentes da firma de investimentos Wedbush, a Maçã está preparada para gastar muito dinheiro nos próximos quatro anos com a transmissão de conteúdo esportivo ao vivo.

De acordo com uma nota para investidores, cunhada pelo analista Dan Ives, a Apple vê os esportes ao vivo como uma das suas principais cartadas para atrair novos assinantes à sua plataforma de streaming. No relatório, Ives estimou que a Maçã tem, atualmente, cerca de 20 milhões de usuários pagantes no Apple TV+ (e 45 milhões no total, contando com aqueles ainda em períodos de degustação) — números muito abaixo dos de concorrentes como Netflix ou Disney+.

O dinheiro investido em esportes ao vivo se somaria aos cerca de US$7 bilhões que a Apple já gasta anualmente em conteúdo original para a sua plataforma, e seria destinado especialmente a contratos de exclusividade (e eventuais renovações) com franquias e ligas esportivas.

Como era de se imaginar, entretanto, os esforços da Apple na área parecem estar concentrados (ao menos até o momento) em torneios e esportes de maior audiência nos Estados Unidos e na América do Norte. De acordo com a Wedbush, alguns dos pacotes atualmente visados pela Apple incluem a NFL (de futebol americano profissional), a Big Ten Conference (de futebol americano universitário e colegial), o Pac 12 (uma liga universitária de múltiplos esportes), a NASCAR (de corridas de carros) e a NBA/WNBA (basquete).

Vale notar que, no início da semana, o New York Post publicou, com base em fontes próximas do assunto, que a Apple estaria em negociações “substanciais” para transmitir jogos da MLB — a liga profissional de beisebol dos EUA — já a partir da próxima temporada. Ainda não há nada confirmado, claro, mas se os planos se concretizarem, é possível que tenhamos mais informações sobre isso em breve.

