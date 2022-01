Crashlands+ chega ao Apple Arcade como reedição do jogo de 2016

Sextou com mais uma novidade no Apple Arcade! A chegada de hoje à plataforma de jogos da Maçã é uma reedição de um velho conhecido dos usuários de iPhones (ou de outras plataformas) lá por 2016-17: falo de Crashlands+, da desenvolvedora Butterscotch Shenanigans.

Lançado originalmente para iOS, Android, Windows, macOS e Linux em 2016 (uma versão para Nintendo Switch chegou dois anos depois), Crashlands é um RPG de aventura cheio de bom humor. No jogo, você assume a pele de Flux Dabes, um caminhoneiro intergaláctico preso num planeta alienígena que precisa reunir seus pacotes e, ao mesmo tempo, impedir um plano de dominação universal.

Crashlands+ retém a história e a mecânica básica do original, mas também traz uma série de novidades. Os gráficos foram atualizados, o catálogo de itens foi aprimorado com mais de 500 elementos que podem lhe ajudar na exploração do universo, e a mecânica de combate também ganhou melhorias para se tornar mais ágil e responsiva.

O jogo também traz suporte a controles externos, e você pode salvar seu progresso na nuvem para retomar de onde parou, em qualquer dispositivo — vale notar que o título tem versões para iPhone e iPad. Crashlands+ já está disponível no Apple Arcade. Boa diversão!

O Apple Arcade conta com mais de 200 títulos no acervo (livres de propagandas ou compras internas), os quais podem ser acessados por até cinco membros de um Compartilhamento Familiar por iPhones, iPads, Apple TVs e/ou Macs. O serviço de jogos custa R$9,90 por mês e também faz parte do pacote de assinaturas da empresa, o Apple One.