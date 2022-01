★ Maneiras comprovadas de transferir o WhatsApp do iPhone para o Android

Precisando transferir conversas do WhatsApp do iPhone para Android mas não consegue pelo método padrão? Esse é um problema que muitos usuários enfrentam ao trocar de celular.

Infelizmente, a maneira padrão de transferir o WhatsApp com backup e restauração só funciona entre dispositivos com o mesmo sistema operacional. No entanto, existem algumas soluções para esse problema, e aqui mostro algumas delas. Se quiser transferir o WhatsApp do Android para o iPhone, clique aqui para encontrar maneiras fáceis!

Transferir WhatsApp de iPhone para Android com um clique

Quando se trata de transferir conversas do WhatsApp do iPhone para o Android ou vice-versa, a melhor solução é usar software de terceiros. Por exemplo, o Tenorshare iCareFone Transfer é um software que permite transferir, fazer backup, ver e restaurar dados do WhatsApp/WhatsApp Business (Android e iOS) e Kik/LINE/Viber/WeChat (apenas no iOS) com um clique.

Aqui estão algumas vantagens do iCareFone Transfer:

Transfere facilmente o WhatsApp entre dispositivos Android e iOS.

Faz backup e restaura dados do WhatsApp/WhatsApp Business no iOS e no Android.

Faz backup e restaura dados dos aplicativos Kik/LINE/Viber e WeChat com um clique (somente para iOS).

Baixa e restaura backups do WhatsApp do Google Drive para o iPhone.

Exporta facilmente mensagens e links do WhatsApp em HTML.

Compatível com iOS/iPadOS 15 e Android 10 ou mais recentes.

Muito fácil de usar e está disponível em português.

E aqui está como você deve usar iCareFone Transfer para transferir conversas do WhatsApp do iPhone para Android:

Baixe e instale no computador o Tenorshare iCareFone Transfer. Após instalar, inicie o software e clique na opção “WhatsApp”.

Com um cabo USB, conecte o iPhone ao computador. Em seguida, usando outro cabo USB, conecte ao computador o Android com a depuração USB ativada. Você poderá ver agora o iPhone na opção “Origem” e o Android em “Destino”. Clique em “Transferir”.

Uma janela popup será mostrada informando que os dados do WhatsApp no Android serão sobrescritos. Clique em “SIM” para continuar.

O iCareFone Transfer começará a fazer backup do WhatsApp no iPhone. Em seguida, por motivos de segurança, será necessário confirmar a conta do WhatsApp. Informe o número de telefone usado e depois insira o código recebido por SMS e clique em “Verificar”.

O software começará a gerar os dados de backup do WhatsApp, aguarde. Após gerar os dados, o software começará a transferir o WhatsApp do iPhone para o Android automaticamente. Ao concluir a transferência dos dados do WhatsApp do iPhone para o Android, uma tela será exibida informando que a transferência foi feita com sucesso. Siga as etapas na tela para restaurar os dados do WhatsApp no Android.

Transferir o WhatsApp do iPhone para o Android por email

Uma segunda maneira de transferir conversas do WhatsApp iPhone para o Android é exportando suas conversas por email. Você pode exportar todas conversas em formato .txt com os arquivos de mídia para o email e depois visualizar esses arquivos em outro dispositivo.

Isso não permitirá que você abra essas conversas diretamente no WhatsApp, mas é uma maneira segura de salvar suas principais conversas.

No iPhone, abra o WhatsApp e pressione o dedo deslizando para a esquerda na conversa que você quer exportar. Toque na opção “Mais” e depois em “Exportar conversas”. Escolha agora se quer incluir arquivos de mídia (fotos, vídeos, áudio, documentos) ou não.

Nota: se escolher incluir arquivos de mídia, o tamanho do arquivo será maior e o WhatsApp limita em 10 mil mensagens que podem ser exportadas por vez — enquanto que, sem mídias, você pode exportar até 40 mil mensagens.

Escolha a opção email e insira seu próprio email como destino — isso fará com que as conversas exportadas fiquem na sua caixa de entrada.

Você agora deverá abrir seu email no Android, e lá você poderá baixar os arquivos de mídia ou abrir o arquivo .txt e ler todas mensagens da conversa exportada.

Se tiver outras conversas que você deseja salvar, apenas repita o processo do passo 1 ao 5 para cada uma delas.

Conclusão

Se você está trocando o iPhone pelo Android, as soluções apresentadas aqui para transferir WhatsApp entre iOS e Android são suficientes.

A principal recomendação é escolher o Tenorshare iCareFone Transfer. Ele permite transferir WhatsApp facilmente entre o iPhone e o Android — e vice-versa. Além disso, com ele também é possível fazer backup e restaurar dados de outros aplicativos populares como Kik/LINE/Viber/WeChat [apenas no iOS], e exportar mensagens em HTML no computador.