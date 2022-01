Angry Birds Journey chega como o jogo mais fácil (e infantil) da franquia

O ano é 2022 e cá está você lendo no MacMagazine sobre um novo jogo de Angry Birds.

Publicidade

Saturaram tanto a franquia com jogos, pelúcias, quadrinhos, filmes e ainda mais jogos, que nem parece que se passaram 13 anos desde o primeiro lançamento, lá em 2009. E estão errados? De forma alguma. Eu faria a mesma coisa que a Rovio Entertainment, até sair a última gota. Então sem mais delongas, conheça o Angry Birds Journey.

Neste novo e relaxante game da franquia, você vai — adivinhe só — atirar pássaros em estruturas e torres para resolver quebra-cabeças e resgatar adoráveis filhotinhos. Qualquer déjà-vu não é coincidência. O clássico estilingue está de volta, relembrando sua época de ouro — mas com algumas novidades.

Novos personagens e lugares podem ser conquistados ao longo da campanha. Outra coisa que mudou foram os gráficos, agora com uma pegada mais infantil, com cenários simples e violência reduzida quase a zero. Os pássaros, além de também receberem uma repaginação visual, tiveram suas habilidades alteradas e não mais causam um impacto direto: eles se agarram a outros pássaros, dão uma voltinha e depois como magia, o impacto é causado com um pequeno atraso.

Cada fase tem até três objetivos diferentes que você precisa concluir antes de avançar para a próxima, como coletar balões, derrubar gaiolas, derrotar porcos, liberar vaga-lumes ou filhotes e até encontrar blocos misteriosos. Para facilitar ainda mais o jogo, impulsionadores ficam disponíveis com o passar das fases; eles podem transformar blocos em vidro, fazer chover patos e… brotar flores do chão.

Talvez esse seja o Angry Birds mais fácil que já joguei. Senti falta de passar raiva e tentar a mesma fase dezenas de vezes, mas o propósito aqui é ser algo “fácil de abrir e jogar a qualquer hora” com “quebra-cabeças relaxantes e divertidos”. Essencial para aquela jogada rápida no banheiro ou no metrô de volta para casa. 😛

Publicidade

O game estava em período de testes desde 2020 e só foi lançado na semana passada! Para comemorar, baixando hoje você desbloqueia avatares exclusivos e um bônus de 24 horas de vidas infinitas porque, sim, você perde uma vida se não passar uma fase. Se acabarem as vidas, você precisará esperar um pouco antes de continuar jogando.

Angry Birds Journey é gratuito para baixar e jogar, e contém compras internas com pacotes que incluem moedas e itens impulsionadores, que vão de R$11 a R$550. E se você estava com saudade e quer ver todos os jogos disponíveis que envolvam Angry Birds, essa página da Rovio lista todo o catálogo que ainda está baixável. 🐦