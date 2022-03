LinkedIn: como desativar a reprodução automática de vídeos [iPhone, iPad e web]

Além de postagens em forma de texto, o LinkedIn também permite que você consuma vídeos publicados pelos seus contatos ou pessoas/empresas seguidas por lá.

Publicidade

Caso você seja impactado por esse tipo de conteúdo, saiba que é possível alterar o seu comportamento — inclusive desativar a reprodução automática desses vídeos.

A seguir, veja como mudar isso pelo app para iPhone/iPad ou pela web!

Como desativar a reprodução automática de vídeos pelo iPhone/iPad

Na página inicial do LinkedIn, toque na sua foto (no canto superior esquerdo) e em “Configurações”. Depois, vá até Preferências da conta » Reprodução automática de vídeos e, em seguida, escolha entre uma das três opções:

Nunca reproduzir vídeos automaticamente

Apenas em conexões Wi-Fi

Em conexões de dados de dispositivos móveis ou Wi-Fi

Como desativar a reprodução automática de vídeos pela web

Com a sua conta logada no LinkedIn, clique na sua foto de perfil (na barra superior) e em “Configurações e privacidade”. Na aba lateral, selecione “Preferências da conta” e, ao lado de “Reprodução automática de vídeos”, clique em “Alterar”. Depois, desmarque a opção de maneira com que o botão abaixo fique cinza.

Fácil, não é?! 😁