Confira esses wallpapers inspirados na arte oficial da WWDC22!

Ontem, a Apple finalmente anunciou as datas da Worldwide Developers Conference (WWDC) 2022, evento no qual provavelmente veremos as próximas versões dos sistemas operacionais da Apple — e, talvez, até novidades em hardware.

Embora a WWDC22 ainda esteja há exatos dois meses de distância, algumas pessoas já entraram no hype da coisa toda e trataram de fazer os primeiros wallpapers inspirados na arte oficial do evento — que, neste ano, traz uma versão estilizada do logotipo do Swift.

Esse foi o caso do designer Basic Apple Guy, que divulgou no Twitter versões para iPhone, iPad e Mac de sua interpretação do convite. As imagens foram otimizadas para os maiores tamanho de tela de cada dispositivo disponíveis atualmente, permitindo um ajuste fino em iPhones/iPads/Macs menores sem qualquer perda de qualidade.

Como é possível ver abaixo, os wallpapers trazem o logotipo estilizado centralizado em fundo preto/azul-escuro, sendo uma ótima pedida para aparelhos com telas OLED e Mini-LED.

As artes podem ser baixadas a partir destes links:

O que acharam? 😃