App do Google ganhará pesquisa múltipla com texto e imagem

Já teve a sensação de querer buscar alguma coisa no Google, mas não encontrar todas as palavras certas para descrevê-la? Pois os seus problemas acabaram!

Uma atualização futura das buscas do Google — e que estará disponível a partir do app para iOS e Android — vai permitir que você possa fazer pesquisas usando imagens e texto ao mesmo tempo.

Estamos introduzindo uma maneira totalmente nova de pesquisar: usando texto e imagens ao mesmo tempo. Com a pesquisa múltipla no Lens, você pode ir além da caixa de pesquisa e fazer perguntas sobre o que vê.

Chamado de multisearch (ou pesquisa múltipla), o recurso do Google Lens poderá ser usado da seguinte maneira: ao abrir o aplicativo do Google, toque no ícone da câmera do Lens e tire uma foto na hora ou selecione uma captura feita anteriormente.

Feito isso, basta deslizar o dedo para cima e tocar no botão “+”, para adicionar uma palavra. Ao TechCrunch, o Google afirmou que esse recurso apresenta resultados melhores se usado para pesquisas de compras.

Já para o The Verge, a empresa disse que serão mostrados os resultados de pesquisa de qualquer plataforma que pode ser indexada pela web. Ou seja: nada de parcerias com lojas ou coisa do tipo.

Exemplos dados pelo Google dessa nova função incluem capturar uma foto de uma planta e adicionar o texto “instruções de cuidado” à busca. Ou ainda capturar a foto de um vestido laranja e adicionar o texto “verde”. Tudo isso é feito, claro, usando os “recentes avanços em inteligência artificial” da gigante de buscas.

A nova função está em período de testes (beta) e disponível apenas para os usuários dos Estados Unidos, ao menos por enquanto.

O que acharam da novidade? 🔎

via 9to5Google