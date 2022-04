Google Meet avisará caso você fique sozinho numa reunião

Que atire a primeira pedra quem, em dois anos de pandemia, nunca passou por esta situação constrangedora: você está numa reunião virtual (um encontro de trabalho ou uma aula, por exemplo), sem prestar particular atenção, até perceber que o evento já foi encerrado e você ficou lá, sem mais ninguém, abandonado à reflexão solitária da sua própria imagem.

Publicidade

Pois hoje, o Google liberou uma novidade para o Meet que impedirá que essas situações perdurem por muito tempo. Com o novo recurso, a plataforma lhe enviará uma notificação caso você seja a única pessoa em uma chamada após cinco minutos sem mais ninguém entrar na reunião; se você não responder ao alerta em dois minutos, você será retirado da chamada.

A medida, além de evitar que pessoas desatentas fiquem muito tempo desperdiçando banda numa reunião que já foi encerrada, também servirá para encerrar automaticamente chamadas de teste ou cujos participantes não apareceram. A notificação também aparecerá caso você esteja sozinho na “sala de espera” da chamada, aguardando que outras pessoas apareçam.

Discord e Zoom já oferecem ferramentas semelhantes, mas a do Google é mais “drástica” — o Zoom, por exemplo, admite reuniões “solo” de até 40 minutos sem avisos ou bloqueios.

Publicidade

O recurso já está sendo liberado para todos os usuários do Google Meet, e deverá surgir na web e no aplicativo para iOS ao longo das duas próximas semanas. No Android, a novidade deverá aparecer em breve, segundo a empresa.

via Engadget