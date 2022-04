Adobe inclui Frame.io na assinatura da Creative Cloud

A Adobe anunciou hoje que clientes do pacote Creative Cloud com o Premiere Pro e o After Effects inclusos em sua assinatura passarão a ter acesso completo ao Frame.io, a plataforma de revisão e colaboração para editores de vídeos comprada pela empresa no ano passado.

A novidade mira, principalmente, profissionais que tiveram que se adaptar ao trabalho remoto, o que tornou o workflow mais complicado para projetos colaborativos ou que precisam passar por uma revisão/aprovação antes de serem renderizados. Com a novidade, é possível compartilhar um projeto em andamento com qualquer pessoa apenas com um link.

O recurso conta com 100GB de espaço na nuvem e permite que o colaborador ou o revisor baixe projetos em progresso, deixe comentários na forma de texto ou desenhos em momentos específicos de cada vídeo, e aprove mudanças feitas pelo editor. Todos os comentários e observações feitas no projeto podem ser vistos diretamente na interface do Premiere Pro e do After Effects, agilizando a realização das mudanças solicitadas.

A novidade também inclui novo recurso Camera to Cloud, o qual permite enviar arquivos de vídeo direto para o editor mesmo que gravação ainda esteja sendo feita, permitindo, inclusive, a realização de alterações em tempo real. Essa ferramenta, contudo, só está disponível para câmeras compatíveis.

Novo visual e otimização

Além do Frame.io, a Adobe também aproveitou para atualizar o Premiere Pro com uma nova interface dotada de um visual repaginado, o que inclui mudanças nas telas de importação e exportação (que buscam melhorar a navegação) e uma nova barra de cabeçalho (que permite alterar rapidamente a área de trabalho).

Ademais, o Premiere Pro conta agora com uma ferramenta de correção de cores baseada em inteligência artificial (Auto Color), permitindo ajustes rápidos.

Já o After Effects, por fim, finalmente ganhou suporte nativo a máquinas equipadas com o chip M1 [Pro/Max/Ultra]. Segundo a Adobe, o software consegue agora renderizar projetos até 2x mais rápido e iniciar novos projetos até 7x mais rápido.

