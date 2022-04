Beats Studio Buds ganham três novas cores

Já há alguns dias, havia especulações de que a Beats, subsidiária da Apple, estava se preparando para lançar novas cores pros seus fones de ouvido sem fio Studio Buds, lançados originalmente em meados de 2021. Hoje, os rumores se concretizaram.

A Beats disse que os Studio Buds se tornaram “o produto Beats mais vendido até hoje, globalmente” em seu primeiro ano no mercado. A partir de amanhã (13/4), os Beats Studio Buds estarão disponíveis nas novas cores azul oceano, rosa crepúsculo e cinza lunar pelo mesmo preço de varejo de R$1.731 (no Brasil) e US$150 (nos Estados Unidos) das cores originais (preta, branca e vermelho).

O interior das cases nas cores azul e rosa, em particular, possuem um visual muito mais interessante em comparação aos estojos monocromáticos das outras cores, com o interior da case nas cores azul claro e roxo lavanda, respectivamente.

Assim como os fones originais, as novas cores dos Beats Studio Buds apresentam um design sem haste, cancelamento ativo de ruído (para bloquear ruídos externos e proporcionar um som imersivo) e com modo ambiente (para que você ouça o mundo à sua volta). Eles também contam com emparelhamento simples já tradicional com aparelhos da Apple e são são resistentes a suor e água, com classificação IPX4.

Embora os Beats Studio Buds não possuam um chip Apple H1 ou W1, eles oferecem recursos como suporte ao “E aí, Siri” e à rede Buscar (Find My). Por outro lado, eles não oferecem suporte ao compartilhamento de áudio e à troca automática de dispositivos.

Ainda que possam ser adquiridas pela Apple, a Beats também dividiu as novas cores entre grandes varejistas americanas. Assim, a Amazon comercializará a versão cinza; a Best Buy ficará com a azul; e a Target venderá o modelo rosa.

Além das novas cores, a Beats também está adicionando novos recursos ao seu aplicativo para Android — o qual ganhou novos recursos como “Encontre Meus Beats” (“Locate My Beats”) e novos widgets para visualizar informações sobre a duração da bateria e controlar os modos de reprodução diretamente em seu smartphone.

