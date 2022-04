Darkroom 6 ganha detecção de profundidade, máscaras inteligentes e mais

Curte o Darkroom? Pois o editor de imagens para iPhones, iPads e Macs chegou hoje à versão 6.0 com um monte de boas novidades — especialmente no que se refere à adição de máscaras para um ajuste mais simples e dinâmico das suas fotos.

Mais precisamente, o Darkroom 6 traz novas máscaras especiais, alimentadas por inteligência artificial, capazes de gerar um “mapa 3D” da sua imagem. Com isso, é possível editar separadamente as diferentes camadas da composição: o objeto principal, o primeiro plano, o plano de fundo ou qualquer outra faixa nesse meio-termo.

Anteriormente, isso só era possível com fotos tiradas no Modo Retrato dos iPhones, mas agora o recurso é capaz de analisar qualquer imagem para interpretar sua profundidade.

Temos também novas máscaras inteligentes (Smart Masks), que mostram dados incorporados por imagens tiradas nos modos Retrato e ProRAW dos iPhones recentes. Com isso, você pode editar de forma separada diversos elementos do retrato de uma pessoa, como cabelos, pele, dentes e óculos — além, claro, dos dados de profundidade analisados pela inteligência artificial.

O Darkroom 6 tem ainda uma série de outras novidades, como máscaras de gradiente lineares e radiais, máscaras de alcance (para você aplicar uma faixa de ajuste específica) e novas opções de copiar e colar: agora, é possível selecionar que categoria (ou categorias) da edição será copiada, assim como máscaras, rotações e mais. O app ainda ganhou um novo ícone — bem como várias alternativas para você escolher a opção que combina melhor com sua tela de Início.

A notícia ruim é que, por conta das novidades polpudas, a assinatura do Darkroom+ (que é requerida para usar quase todos os recursos do app) está mais cara para novos usuários: R$25 por mês, R$148 ao ano ou R$430 para a compra permanente — quem já é assinante continuará pagando os preços anteriores até segunda ordem. Ao longo das duas próximas semanas, entretanto, a Darkroom oferecerá 20% de desconto na assinatura anual do aplicativo.

