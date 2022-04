Vídeo: vlog do MM Tour IX

Como muitos de vocês devem ter acompanhado pelo nosso Instagram, estávamos na semana passada no Vale do Silício, no MM Tour IX.

A viagem finalmente saiu do papel após múltiplos adiamentos devido à pandemia, e foi sensacional! Gravamos um pouquinho dos nossos dias por lá em formato de vlog, e trazemos o resultado em vídeo aqui para vocês.

Pretendemos realizar o MM Tour X em meados de outubro próximo, com datas e valores ainda a serem definidos e anunciados em breve. Como sempre, as vagas serão abertas primeiro para os nossos patrões, e depois de forma ampla aqui no site e em nossas redes sociais.

Até lá! ✈️

Apoio: Nomad